С 17 по 19 сентября 2021 года россиянам предстоит выбрать народных избранников — тех, кто займёт депутатские кресла в Госдуме (ГД) VIII созыва. О желании стать парламентариями заявляли многие представители отечественного шоу-бизнеса и киноиндустрии. NEWS.ru выяснил, кто из звёзд хочет баллотироваться в ГД и какие цели они преследуют.

Одна из недавних новостей: певица Виктория Дайнеко, известная по участию в телепроекте «Фабрика звёзд 5», заменит на выборах в ГД рэпера Вячеслава Машнова (Слава КПСС, Гнойный, Соня Мармеладова). Исполнительница пойдёт в ГД от партии «Зелёная альтернатива». Пресс-секретарь организации Михаил Гайдай заявил порталу URA.RU, что у коллег не нашлось взаимопонимания с музыкантом. Теперь именно Дайнеко войдёт в первую пятёрку списка «Зелёной альтернативы» и станет главной медийной персоной в её составе.

На своей странице в Instagram певица отметила, что решение избираться в ГД никак не связано с конъюнктурой. «Зелёная альтернатива» — одна из 14 партий, которым не надо собирать 200 тысяч подписей. Она уже имеет парламентскую льготу.

По мнению действующего депутата ГД («Единая Россия») и трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной, «у каждого свой мотив» баллотироваться в ГД, но не стоит обращать внимание только на достижения в спорте или в шоу-бизнесе.

Я шла [в Госдуму] изначально, потому что, как знаете, после распада страны (СССР. — NEWS.ru) у нас больше всего пострадал спорт, потому что он не был отраслью. Вся система финансирования, организации, управления спортом и массовым, и высших достижений у нас, в общем-то, распалась. Наверное, часть людей спорта и пошла [в ГД], чтобы этот нормативно-законодательный отдел заново организовывать, — отметила Роднина в беседе с NEWS.ru.

Роднина добавила, что занималась в ГД также системой дополнительного образования, работала в комитете по международным отношениям. По её словам, у каждого претендента на депутатское место должна быть «своя программа, свои наработанные моменты, темы, которые развивались и раньше».

Нацелился на ГД и знаменитый публицист, эрудит и участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман. Журналист собирается участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу (Измайлово, Преображенское).

Вассерман планирует работать в Думе над строительством метро в Гольяново, вопросами здравоохранения, сохранения Преображенского рынка, а также развивать стадионы «Крылья Советов» и «Локомотив». В 2016 году Вассерман избирался в том же округе от партии «Справедливая Россия», но проиграл единороссу. В мае он вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Ещё одна знаменитость, желающая получить кресло в ГД, — певица Татьяна Буланова. Она идёт на выборы от партии «Родина», но причину и цель выдвижения певица в беседе с журналистами объяснить не смогла, якобы ей «информацию не дали».

Накануне «Родина» опубликовала список на выборах в Госдуму. Буланова будет баллотироваться в одном округе с коммунистом, певцом Виктором Салтыковым, а также с оппозиционером Борисом Вишневским. Позже парламентские планы исполнительницы высмеяла телеведущая Ксения Собчак.

В середине июня 2021-го стало известно о желании стать депутатом ГД актёра Дмитрия Певцова, известного ролью в сериале «Бандитский Петербург». Среди приоритетов артиста в ГД — отмена пенсионной реформы, корректировка закона о культуре, развитие доступных детских и юношеских творческих центров, введение «боевых» выплат ветеранам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также усиление социальной поддержки семей с детьми.

Госдума привлекла и экс-участницу популярной группы «Тату» Юлию Волкову. Певица записала нашумевший предвыборный ролик о планах стать депутатом от Ивановской области от «Единой России». Бывшая «татушка» призналась, что ей стыдно за происходящее вокруг и она решилась на праймериз ЕР, чтобы «поменять отношение власти к людям».

Видео в Сети раскритиковали, как и саму исполнительницу. Позднее Волкова попала в неловкое положение, когда во время интервью Ксении Собчак не смогла сформулировать суть «закона Димы Яковлева», запрещающего иностранцам усыновлять детей из РФ. В итоге звезда проиграла праймериз ЕР.

В ноябре 2020-го стилист Сергей Зверев объявил о желании побороться за место в ГД и представлять в нижней палате парламента Республику Бурятия. В январе стало известно, что шоумен ведёт переговоры с пятью партиями. Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта стилист провёл одиночный пикет напротив Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.

Сергей Зверев Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае стало известно, что артист может не пойти на выборы в ГД. Портал URA.RU со ссылкой на лидера партии «Зелёная альтернатива» Руслана Хвостова отметил , что Зверева заменит рэпер Слава КПСС. Кроме того, в планах партийцев было выдвижение кандидатуры художника Алексея Куделина (Вася Ложкин).

В том же месяце портал РБК рассказал об участии в праймериз «Единой России» актёра и худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова. Но артист на выборы, скорее всего, не пойдёт, считают журналисты. Он отказался быть кандидатом в 197-м одномандатном столичном округе (Кунцево).

Источник издания заявил, что участие Машкова нужно исключительно «для раскрутки» предварительного голосования, а кандидатом в 197-м станет ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов. Журналист обещает бороться за увеличение зарплат и пенсий.

В апреле 2021-го депутат думы Осы (Пермский край, население около 20 тысяч человек) Армен Бежанян, известный россиянам по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», заявил о намерении баллотироваться в ГД VIII созыва.

В предыдущем (VII созыв) составе Госдумы также было немало известных россиян: боксёры Николай Валуев и Дмитрий Пирог, футбольный тренер Валерий Газзаев, советская актриса Елена Драпеко, конькобежка Светлана Журова, телеведущая Оксана Пушкина и другие.