Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних шоу

https://static.news.ru/photo/b550113a-2fd8-11eb-a743-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певец Валерий Меладзе занял первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год. Недавно музыкант призвал артистов бойкотировать такие передачи, а теперь и сам оказался в списке аутсайдеров.

Вторую строчку рейтинга заняла певица Ольга Бузова, на третьем месте рэпер Моргенштерн, за ним расположился король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Не хотят слышать на Новый год россияне и «золотой голос» Николая Баскова. Жители страны также против появления Примадонны Аллы Пугачёвой, которая когда-то и придумала формат «голубого огонька». Такие данные приводятся в опросе РИА ФАН.

При его составлении исследователи учитывали не только зрительские предпочтения, но и мнения других артистов. Например, Моргенштерна забраковал музыкант Алексей Кортнев. Он считает, что рэпер не соответствует возрасту аудитории «огоньков», ведь их обычно смотрят люди старше 45 лет.

А вот композитор Юрий Лоза и продюсер Виктор Дробыш, наоборот, считают, что на праздничных программах нужны новые лица.

Киркоров поёт Баскову про Баскова. Басков поёт для Киркорова про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране, — пояснил Лоза.

Блогер Вадим Манукян и вовсе создал петицию в Интернете против участия в новогодних шоу Аллы Пугачёвой. Её подписали 170 тысяч человек.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились.

Как писал NEWS.ru, ранее Меладзе заявил о важности корпоративов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы.