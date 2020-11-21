Меладзе вновь заявил о финансовых трудностях артистов

https://static.news.ru/photo/b10ad61c-2c88-11eb-ae90-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: facebook.com/meladzeofficial

Певец Валерий Меладзе заявил о важности кооперативов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы.

По его словам, во время кооперативов люди веселятся, и если не собираются вместе и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая помогает им пережить серые будни. Это, отметил он, и есть те моменты, ради которых работают звёзды. Однако ограничения не позволяют им этого делать.

На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. <...> Мы даём людям эмоции, положительные эмоции. Мы «озвучиваем» их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: «Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья», — рассказал певец а шоу «Личные связи».

Меладзе также подчеркнул, что индустрии развлечений был нанесён серьёзный урон из-за пандемии. По его мнению, она недополучила 95% прибыли. Многие его коллеги надеялись хоть «немножко заработать денег» во время кооперативов и праздников.

Есть люди очень известные, но работы у них было и тогда не очень много. А сейчас её нет ни у кого, — заявил он.

Певец уточнил, что с трудностями столкнулись как и не очень известные артисты, так и самые популярные.

Как писал NEWS.ru, Меладзе, который призывал коллег по творческому цеху бойкотировать новогодние телешоу, не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей таких «голубых огоньков». Большинство из них хотели бы увидеть Аллу Пугачёву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились.