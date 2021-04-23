Ани Лорак намекнула на интимную сторону работы с Меладзе

https://static.news.ru/photo/bf12ffe2-a414-11eb-97ca-96000091f725_660.jpg Ани Лорак Фото: anilorak/instagram.com

В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того, как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям.

Как рассказала певица, Константин Меладзе помог ей записать композицию «Верни мне любовь» вместе с Валерием Меладзе. Но спустя какое-то время она поняла, что продюсер смотрит на неё не только как на творческую личность, намекая на интимную сторону работы с композитором.

Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлётной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, — они мне не подошли, — рассказала Лорак.

По словам исполнительницы, при этом Меладзе не сомневался в её способностях. Он говорил певице, что ей никто не нужен, она самостоятельная личность и всё должна делать сама. В результате после её отказа он «оборвал все трубки телефона» и запретил знакомым с ней общаться.

Какие именно Меладзе поставил условия, Лорак не сказала, она только намекнула, что они находились в «личной плоскости».

Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет, — отметила артистка.

Ани Лорак пояснила, что роль любовницы никогда не была ей интересна. В частности, из-за этого ей пришлось отказаться от отношений с украинским футболистом Сергеем Ребровым.

Ранее вышедшая из группы «ВИА Гра» в 2020 году Эрика Герцег в разговоре с журналистами опровергла слухи, согласно которым продюсер Константин Меладзе изменял с ней своей жене Вере Брежневой.