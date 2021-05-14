«Меня скукожило»: экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о приставаниях Меладзе

https://static.news.ru/photo/a5bb35d4-b6dc-11eb-afa8-96000091f725_660.jpg Фото: naynik.tatiana/facebook.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала о приставаниях продюсера Константина Меладзе.

Певица попала в группу, когда ей было 23 года. При этом она была знакома с братьями Меладзе ещё до этого предложения. Найник не планировала менять свою профессию с высоким доходом, однако продюсер пообещал ей «полнейшее уважение», если она попадёт в «ВИА Гру». Изначально всё шло хорошо — Меладзе встретил Найник в аэропорту, отвёз в гостиницу, где поспросил её раздеться до белья. Она выполнила просьбу, хоть и испытывала неловкость. На прощание он приобнял её «Не по-отечески».

Начались у нас переписки. После выхода на экраны клипа, когда начались туры, он однажды вызвал меня на ковёр. И он говорит: «Что делать с тобой?» У него были претензии ко мне на сцене. Затем он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула у него с коленей и убежала, — поделилась певица.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на заявление Ани Лорак о домогательствах со стороны Константина Меладзе. По её мнению, слова звезды «больше похожи на хайп». Анастасия, также сотрудничавшая с Меладзе в своё время, отметила, что шоумен не предлагал ей подобные варианты.