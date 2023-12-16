«В праздники не работаю»: как и с кем звезды отмечают Новый год Бузова, Лорак и Бородина показали, как украсили свои дома к Новому году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российские звезды начали готовиться к Новому году: певица Ани Лорак, телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова украсили свои дома и опубликовали фотографии в соцсетях. Какие традиции празднования есть у звезд?

Как нарядила елку Ольга Бузова

Певица опубликовала в своих социальных сетях видео с наряженной новогодней елкой в украшенной к празднику квартире за 120 млн рублей. В ролике Бузова позирует в мини-платье с крупными красными пайетками. За спиной телеведущей стоит зеленая елка, украшенная золотистыми, красными и белыми игрушками и шарами, искусственными цветками пуансеттии. Ветки зеленой красавицы обмотаны гирляндой-росой — такой вариант крайне популярен в последние годы, однако многие его недолюбливают из-за трудоемкости процесса. На полу стоят пингвин и Дед Мороз, одетый в белый костюм.

«Скажите, а где выдают новогоднее настроение?» — так подписала кадры с елкой певица.

На журнальном столике ведущей лежит венок с шарами в подходящей цветовой гамме. Там же сидит белый кролик — символ уходящего года.

Бузова в разговоре с NEWS.ru посоветовала россиянам в Новый год процитировать строчку из ее песни, ставшей мемом.

«Тренд, который я создала, — „Алло-алло, я больше недоступна“ — это тоже итог [года], когда твое творчество становится мемом по всей стране и все это говорят. Вот это вот скажите, пожалуйста, 1 января всем абсолютно», — заявила артистка.

Как украсила дом Ани Лорак

45-летняя певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с дочерью и собакой. На фоне поклонники увидели богато украшенную елку: помимо красных, изумрудных и золотых шаров, на ветвях разместились медведь и щелкунчик, а на верхушке — букет сухоцветов. Внизу уже приготовлены подарки, сложенные в красивые однотонные коробки.

«Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления. Наша красавица елочка готова! Спасибо за волшебную атмосферу новогодней сказки!» — написала певица под фото.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак

Как готовится к Новому году Бородина

Телеведущая показала в социальных сетях свою предпраздничную сказку, к которой долго готовилась. На видео, снятом под мелодию Микаэла Таривердиева «Снег над Ленинградом», видна елка, украшенная красными, серебристыми и прозрачными шарами, а также стеклянными бусами, шишками и гирляндой-росой. На ветвях расположились несколько красных птиц и ягоды илекса.

Пол около елки припорошен искусственным снегом, по которому идут медведица с медвежонком и Дед Мороз. Кроме того, на полу лежит еловая ветка с шарами, а также стоят санки, на которых лежит несколько подарочных коробок.

Телеведущая ранее отмечала, что не работает в Новый год. Она назвала этот праздник «святым временем», которое она любит проводить в семейном кругу.

«В новогодние праздники я никогда не работаю. Но я очень много работаю до этого периода. А 31 декабря у меня всегда закрыто для корпоративов, потому что это святое время для семьи», — сказала Бородина.

Какая традиция есть у Литвиновой на Новый год

В прошлом году актриса Рената Литвинова отмечала праздник вместе с Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и дочерью Ульяной, а также котом Эркюлем в Париже. В соцсетях она опубликовала видео, на котором вместе с певицей наряжает елку и пьет шампанское.

«Я думаю, что елку нужно всегда наряжать под шампанское. <...> И наряжать ее нужно старорежимным дождиком для волшебства», — говорила актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рената Литвинова

Как шеф Ивлев отмечает Новый год

В AGENTSHOW на канале Насти Ивлеевой шеф Константин Ивлев рассказал, что у него есть несколько предпраздничных традиций. Он признавался, что сам ставит елку — как правило, это происходит после того, как ляжет первый снег. Кроме того, Ивлев сам готовит новогодний стол на большую компанию гостей.

«У меня в Новый год в среднем собирается где-то 40 человек. У меня очень гостеприимный дом. У меня собирается очень большое количество хороших ребят, которые много бухают и веселятся, а я готовлю всегда», — рассказал шеф.

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