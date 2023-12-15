Долой похмелье: народные методы алкогольной детоксикации, которые работают Новогодние застолья нередко сопровождаются неумеренным потреблением алкоголя. Расскажем, что пить от похмелья, чтобы не навредить себе еще больше

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Антипохмельные напитки в домашних условиях

Как бы мы не стремились вести здоровый образ жизни, в Новый год все наши благие намерения могут рассыпаться после одного праздничного бокала шампанского. У кого-то хватает воли остановиться на этом, кто-то теряет чувство меры и пускается во все тяжкие. А утром наступает время расплаты — похмелье. Если избежать таких последствий праздничного застолья не удалось, то можно применить народные методы, чтобы уменьшить страдания. Сегодня расскажем, какие антипохмельные напитки можно приготовить в домашних условиях и как еще помочь себе быстрее прийти в норму.

Что такое похмельный синдром?

Сразу оговоримся, что вся дальнейшая информация, советы и рекомендации применимы только к похмелью, которое возникло разово из-за неумеренных возлияний за праздничным столом. Тем, кто пьет алкоголь часто и регулярно, подобные методы, к сожалению, уже не помогут.

Похмелье — это отравление организма продуктами распада этанола и другими веществами, входящими в состав спиртных напитков. Медики различают три степени алкогольной интоксикации по степени тяжести:

Легкое похмелье — количество этанола в крови не превышает 1 промилле (0,1%). Сопровождается усилением сердцебиения, повышением давление, легким головокружением, тремором рук. Проходит в течение суток.

Похмелье средней тяжести — количество алкоголя может достигать 2,5 промилле. Появляется тошнота, рвота, аритмия, тахикардия, гипертония. Может длиться до двух суток. В некоторых случаях человеку может потребоваться помощь медиков.

При тяжелом похмелье количество алкоголя в крови превышает 2,5 промилле. Возможны потеря сознания и ориентации в пространстве, появление судорог, рвота, различные нарушения дыхания. Необходима медицинская помощь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алкогольная детоксикация

Алкогольная интоксикация приводит к таким последствиям по целому ряду причин:

Алкоголь вызывает учащенное мочеиспускание, вследствие чего возникает обезвоживание и жажда. Также при этом из организма вымываются полезные элементы — калий, магний, кальций, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе различных органов, головной боли и повышенной утомляемости.

Проблемы со сном. Пьяный человек быстро засыпает, однако сон в этом случае не бывает полноценным, поскольку нервная система находится под воздействием алкоголя, а остальные системы организма усиленно работают, чтобы расщепить и вывести из организма этанол и продукты его распада.

Большинство медиков отмечают, что вид алкогольных напитков не влияет на степень опьянения. Однако есть мнение, что прозрачные крепкие алкогольные напитки вызывают меньше последствий, чем темные. Сладкое вино и слабоалкогольные напитки приводят к более тяжелому похмелью, чем сухое вино и крепкий алкоголь.

Кроме того, на ситуацию влияет курение, стресс, объем и вид выпитого алкоголя, а также пол, возраст, вес и состояние здоровья человека. Так, мужчины пьянеют медленнее, чем женщины, и быстрее трезвеют. Полному человеку для того, чтобы опьянеть, нужно больше алкоголя, чем худому, но похмельный синдром у лиц с лишним весом проходит быстрее. Кроме этого, молодые люди легче переносят похмелье и быстрее восстанавливаются, чем пожилые.

Однако если речь идет о легком похмелье или синдроме средней тяжести у здорового молодого человека, то облегчить состояние можно в домашних условиях подручными средствами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что выпить от похмелья

Что выпить от похмелья из домашней аптечки

Если похмелье сопровождается головной болью, небольшим повышением давления и учащенным сердцебиением, то медики рекомендуют заглянуть в домашнюю аптечку и принять:

Средства с ацетилсалициловой кислотой — они вызывают разжижение крови, снимают воспаление, уменьшают болевой синдром. Вместе с питьевой водой это ускорит расщепление и выведение токсинов.

Янтарную кислоту — она увеличивает насыщаемость клеток кислородом, ускоряет выведение токсинов и облегчает работу печени и почек.

Адсорбенты — первая помощь при любом отравлении. Адсорбирующие вещества в виде таблеток или гелей ускоряют выведение из организма продуктов распада алкоголя, снижая нагрузку на печень. Помогают уменьшить чувство тошноты.

Препараты с содержанием глицина — эта простейшая органическая аминокислота улучшает деятельность нервной системы, помогает быстрее восстановить полноценное функционирование мозга после воздействия опьяняющих веществ.

Важно добавить, что принимать эти средства можно только в случае отсутствия противопоказаний и хронических заболеваний.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Антипохмельные напитки

Что пить от похмелья: народные средства

Если легкое похмелье сопровождается только неприятными ощущениями, то ускорить выведение токсинов из организма и быстрее восстановить нормальное самочувствие помогут некоторые напитки.

Самым простым и действенным средством от похмелья считается чистая питьевая вода. Она восполняет водный баланс, разжижает кровь и позволяет печени и почкам быстрее вывести продукты распада этанола из организма. Однако вода не восполняет потери полезных веществ, поэтому ее можно дополнить некоторыми другими народными антипохмельными напитками и блюдами:

Травяным чаем или настоем цветов ромашки, мяты, мелиссы, чабреца, листьев смородины. Он содержит витамины, микро- и макроэлементы, которые восполняют баланс в организме.

Рассолом. Капустный, огуречный, помидорный или любой другой рассол также содержит соли и некоторые полезные элементы, которые необходимы организму, ослабленному интоксикацией и обезвоживанием. Рассолы богаты витаминами В и С. Однако важно, чтобы в составе напитка не было уксуса или промышленных консервантов.

Зеленым чаем с лимоном и медом. Лимонная кислота и зеленый чай — природные антиоксиданты, они благотворно воздействуют на стенки клеток, а мед в целом оказывает общеукрепляющее воздействие, содержит полезные аминокислоты и витамины.

Морс. Несладкий морс из клюквы, брусники, смородины, вишни также содержит витамины и полезные вещества, которые помогут организму быстрее восстановиться после воздействия этанола.

Нежирный куриный бульон или уха. Схожее действие имеет бульон из куриной грудки или нежирной рыбы. Помимо полезных элементов он содержит питательные вещества.

Жидкая овсяная каша. Такая пища обволакивает желудок, уменьшает его воспаление, которое нередко возникает после приема крепкого алкоголя вкупе с употреблением жирной острой пищи.

Несладкое какао на воде. Этот напиток содержит магний, а потому его употребление улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Средство от похмелья

Какие еще средства помогают от похмелья

Также быстрее избавиться от похмелья поможет еще ряд народных методов:

Контрастный душ. Если ваша сердечно-сосудистая система в порядке, то после похмелья можно принять контрастный душ — смена горячей и холодной воды приведет сосуды в тонус, что в конечном итоге поможет улучшить кровоток и ускорить выведение токсинов из организма.

Легкая физическая нагрузка. Оптимальным вариантом будет энергичная прогулка на свежем воздухе. Не стоит делать пробежку или подтягиваться на турнике, достаточно быстрым шагом прогуляться по парку или хотя бы пройтись с квартал.

Плотный завтрак. Если нет тошноты, то можно плотно позавтракать — жидкая овсяная каша, какао на воде, вареное яйцо, стакан апельсинового сока помогут желудочно-кишечному тракту восстановить нормальную работу. Что окажет нормализующее воздействие на другие органы и системы организма.

Сон. После всех предпринятых мер полезно будет поспать. Крепкий сон поможет организму окончательно восстановиться после воздействия алкоголя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Похмельный синдром

Полезные советы при похмелье

Собрали для вас еще несколько полезных советов, которые помогут улучшить ваше состояние праздничным утром:

Чтобы меньше пьянеть, плотно поешьте перед тем, как выпить.

Не смешивайте алкогольные напитки между собой и с газировкой, не понижайте градус.

Некоторые лекарственные препарата не сочетаются с алкоголем, например антибиотики, антидепрессанты, обезболивающие. Внимательно читайте инструкции к препаратам, которые вы принимаете.

Если застолье сопровождается танцами, обязательно примите в них участие. Активное движение повышает метаболизм и позволит организму быстрее вывести продукты распада алкоголя.

Не пейте лишнего.

Не употребляйте с похмелья крепкий кофе и чай, острую и жирную пищу, не принимайте новые дозы алкоголя.

Баня в состоянии похмелья противопоказана: жара только усилит нагрузку на сердце.

Для избавления от запаха перегара почистите зубы, пожуйте пару кофейных зерен, мускатный орех, лавровый лист или гвоздику. Это позволит замаскировать запах перегара, однако алкотестер обмануть не поможет. Поэтому с похмелья запрещено садиться за руль.

Однако лучшим средством от похмелья врачи считают отказ от алкоголя, поскольку даже в малых дозах он наносит вред здоровью.

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