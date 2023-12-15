Как бы мы не стремились вести здоровый образ жизни, в Новый год все наши благие намерения могут рассыпаться после одного праздничного бокала шампанского. У кого-то хватает воли остановиться на этом, кто-то теряет чувство меры и пускается во все тяжкие. А утром наступает время расплаты — похмелье. Если избежать таких последствий праздничного застолья не удалось, то можно применить народные методы, чтобы уменьшить страдания. Сегодня расскажем, какие антипохмельные напитки можно приготовить в домашних условиях и как еще помочь себе быстрее прийти в норму.

Что такое похмельный синдром?

Сразу оговоримся, что вся дальнейшая информация, советы и рекомендации применимы только к похмелью, которое возникло разово из-за неумеренных возлияний за праздничным столом. Тем, кто пьет алкоголь часто и регулярно, подобные методы, к сожалению, уже не помогут.

Похмелье — это отравление организма продуктами распада этанола и другими веществами, входящими в состав спиртных напитков. Медики различают три степени алкогольной интоксикации по степени тяжести:

Легкое похмелье — количество этанола в крови не превышает 1 промилле (0,1%). Сопровождается усилением сердцебиения, повышением давление, легким головокружением, тремором рук. Проходит в течение суток.

Похмелье средней тяжести — количество алкоголя может достигать 2,5 промилле. Появляется тошнота, рвота, аритмия, тахикардия, гипертония. Может длиться до двух суток. В некоторых случаях человеку может потребоваться помощь медиков.

При тяжелом похмелье количество алкоголя в крови превышает 2,5 промилле. Возможны потеря сознания и ориентации в пространстве, появление судорог, рвота, различные нарушения дыхания. Необходима медицинская помощь.

Алкогольная детоксикацияФото: Сергей Булкин/NEWS.ruАлкогольная детоксикация

Алкогольная интоксикация приводит к таким последствиям по целому ряду причин:

Алкоголь вызывает учащенное мочеиспускание, вследствие чего возникает обезвоживание и жажда. Также при этом из организма вымываются полезные элементы — калий, магний, кальций, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе различных органов, головной боли и повышенной утомляемости.

Проблемы со сном. Пьяный человек быстро засыпает, однако сон в этом случае не бывает полноценным, поскольку нервная система находится под воздействием алкоголя, а остальные системы организма усиленно работают, чтобы расщепить и вывести из организма этанол и продукты его распада.

Большинство медиков отмечают, что вид алкогольных напитков не влияет на степень опьянения. Однако есть мнение, что прозрачные крепкие алкогольные напитки вызывают меньше последствий, чем темные. Сладкое вино и слабоалкогольные напитки приводят к более тяжелому похмелью, чем сухое вино и крепкий алкоголь.

Кроме того, на ситуацию влияет курение, стресс, объем и вид выпитого алкоголя, а также пол, возраст, вес и состояние здоровья человека. Так, мужчины пьянеют медленнее, чем женщины, и быстрее трезвеют. Полному человеку для того, чтобы опьянеть, нужно больше алкоголя, чем худому, но похмельный синдром у лиц с лишним весом проходит быстрее. Кроме этого, молодые люди легче переносят похмелье и быстрее восстанавливаются, чем пожилые.

Однако если речь идет о легком похмелье или синдроме средней тяжести у здорового молодого человека, то облегчить состояние можно в домашних условиях подручными средствами.

Что выпить от похмельяФото: Shutterstock/FOTODOMЧто выпить от похмелья

Что выпить от похмелья из домашней аптечки

Если похмелье сопровождается головной болью, небольшим повышением давления и учащенным сердцебиением, то медики рекомендуют заглянуть в домашнюю аптечку и принять:

  • Средства с ацетилсалициловой кислотой — они вызывают разжижение крови, снимают воспаление, уменьшают болевой синдром. Вместе с питьевой водой это ускорит расщепление и выведение токсинов.
  • Янтарную кислоту — она увеличивает насыщаемость клеток кислородом, ускоряет выведение токсинов и облегчает работу печени и почек.
  • Адсорбенты — первая помощь при любом отравлении. Адсорбирующие вещества в виде таблеток или гелей ускоряют выведение из организма продуктов распада алкоголя, снижая нагрузку на печень. Помогают уменьшить чувство тошноты.
  • Препараты с содержанием глицина — эта простейшая органическая аминокислота улучшает деятельность нервной системы, помогает быстрее восстановить полноценное функционирование мозга после воздействия опьяняющих веществ.

Важно добавить, что принимать эти средства можно только в случае отсутствия противопоказаний и хронических заболеваний.

Антипохмельные напиткиФото: Shutterstock/FOTODOMАнтипохмельные напитки

Что пить от похмелья: народные средства

Если легкое похмелье сопровождается только неприятными ощущениями, то ускорить выведение токсинов из организма и быстрее восстановить нормальное самочувствие помогут некоторые напитки.

Самым простым и действенным средством от похмелья считается чистая питьевая вода. Она восполняет водный баланс, разжижает кровь и позволяет печени и почкам быстрее вывести продукты распада этанола из организма. Однако вода не восполняет потери полезных веществ, поэтому ее можно дополнить некоторыми другими народными антипохмельными напитками и блюдами:

  • Травяным чаем или настоем цветов ромашки, мяты, мелиссы, чабреца, листьев смородины. Он содержит витамины, микро- и макроэлементы, которые восполняют баланс в организме.
  • Рассолом. Капустный, огуречный, помидорный или любой другой рассол также содержит соли и некоторые полезные элементы, которые необходимы организму, ослабленному интоксикацией и обезвоживанием. Рассолы богаты витаминами В и С. Однако важно, чтобы в составе напитка не было уксуса или промышленных консервантов.
  • Зеленым чаем с лимоном и медом. Лимонная кислота и зеленый чай — природные антиоксиданты, они благотворно воздействуют на стенки клеток, а мед в целом оказывает общеукрепляющее воздействие, содержит полезные аминокислоты и витамины.
  • Морс. Несладкий морс из клюквы, брусники, смородины, вишни также содержит витамины и полезные вещества, которые помогут организму быстрее восстановиться после воздействия этанола.
  • Нежирный куриный бульон или уха. Схожее действие имеет бульон из куриной грудки или нежирной рыбы. Помимо полезных элементов он содержит питательные вещества.
  • Жидкая овсяная каша. Такая пища обволакивает желудок, уменьшает его воспаление, которое нередко возникает после приема крепкого алкоголя вкупе с употреблением жирной острой пищи.
  • Несладкое какао на воде. Этот напиток содержит магний, а потому его употребление улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Средство от похмельяФото: Shutterstock/FOTODOMСредство от похмелья

Какие еще средства помогают от похмелья

Также быстрее избавиться от похмелья поможет еще ряд народных методов:

  • Контрастный душ. Если ваша сердечно-сосудистая система в порядке, то после похмелья можно принять контрастный душ — смена горячей и холодной воды приведет сосуды в тонус, что в конечном итоге поможет улучшить кровоток и ускорить выведение токсинов из организма.
  • Легкая физическая нагрузка. Оптимальным вариантом будет энергичная прогулка на свежем воздухе. Не стоит делать пробежку или подтягиваться на турнике, достаточно быстрым шагом прогуляться по парку или хотя бы пройтись с квартал.
  • Плотный завтрак. Если нет тошноты, то можно плотно позавтракать — жидкая овсяная каша, какао на воде, вареное яйцо, стакан апельсинового сока помогут желудочно-кишечному тракту восстановить нормальную работу. Что окажет нормализующее воздействие на другие органы и системы организма.
  • Сон. После всех предпринятых мер полезно будет поспать. Крепкий сон поможет организму окончательно восстановиться после воздействия алкоголя.

Похмельный синдромФото: Shutterstock/FOTODOMПохмельный синдром

Полезные советы при похмелье

Собрали для вас еще несколько полезных советов, которые помогут улучшить ваше состояние праздничным утром:

  • Чтобы меньше пьянеть, плотно поешьте перед тем, как выпить.
  • Не смешивайте алкогольные напитки между собой и с газировкой, не понижайте градус.
  • Некоторые лекарственные препарата не сочетаются с алкоголем, например антибиотики, антидепрессанты, обезболивающие. Внимательно читайте инструкции к препаратам, которые вы принимаете.
  • Если застолье сопровождается танцами, обязательно примите в них участие. Активное движение повышает метаболизм и позволит организму быстрее вывести продукты распада алкоголя.
  • Не пейте лишнего.
  • Не употребляйте с похмелья крепкий кофе и чай, острую и жирную пищу, не принимайте новые дозы алкоголя.
  • Баня в состоянии похмелья противопоказана: жара только усилит нагрузку на сердце.
  • Для избавления от запаха перегара почистите зубы, пожуйте пару кофейных зерен, мускатный орех, лавровый лист или гвоздику. Это позволит замаскировать запах перегара, однако алкотестер обмануть не поможет. Поэтому с похмелья запрещено садиться за руль.

Однако лучшим средством от похмелья врачи считают отказ от алкоголя, поскольку даже в малых дозах он наносит вред здоровью.

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