Что такое спа-процедуры, для чего они нужны и какие бывают Рассказываем все, что нужно знать о спа-процедурах

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что такое спа-салон

Мало кто не слышал слово «спа», но далеко не все знают, что именно оно означает. Разбираемся, откуда пошел данный термин, что входит в понятие «спа-процедуры», какие услуги предоставляют спа-салоны и как выбрать салон, чтобы гарантированно получить приятные впечатления.

Что такое спа-процедуры

SPA является аббревиатурой и расшифровывается как Sanus per Aquam или Sanitas pro Aqua. В переводе с латинского это словосочетание означает «здоровье в воде» или «здоровье через воду». Существует и другая теория, гласящая, что «спа» происходит от названия бельгийского курорта Спа, прославившегося благодаря лечебным свойствам местных вод.

Но что же такое спа и для чего оно нужно в наше время? Спа — это комплекс процедур, способствующих расслаблению, очищению и оздоровлению тела, а также приданию ему эстетического внешнего вида. К спа-процедурам относятся различные виды массажа, ароматерапия, ванны и сауны. В основе спа лежит использование минеральной и морской воды, глины, масел, растений и их экстрактов.

Что такое спа-салон

Прежде чем мы перейдем к подробному рассмотрению видов спа-процедур, ответим на вопрос, что такое спа-салон. Это заведение, в котором клиентам оказываются косметические и оздоравливающие услуги. Как уже было сказано, процедуры связаны с использованием воды и грязей, так что и оснащение у спа-салона должно быть соответствующее.

В современных спа-салонах имеются гидромассажные ванны, души (например, Шарко, Виши, циркулярный и другие), джакузи, бассейны. В кабинете массажа представлены специальные кушетки. В некоторых спа-центрах можно встретить солярии, кабинет парикмахера и даже фитобар, в котором подаются ароматные чаи на основе лекарственных трав.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Комплекс спа-процедур

Спа-процедуры для волос

Особой популярностью среди посетительниц спа-салонов являются процедуры для волос. Комплекс спа-процедур позволяет вернуть волосам не только привлекательный внешний вид, но и здоровье.

Мастера, работающие в салонах, находят индивидуальный подход к каждому клиенту. Они подбирают средства: шампуни, бальзамы, грязевые маски, пилинги — в зависимости от состояния волос и особенностей кожи посетителя. Мастера учитывают такие недуги, как сечение или выпадение волос, наличие перхоти, жирность кожи. Иногда при спа-салонах даже работает трихолог, который участвует в составлении индивидуального плана лечебных процедур. Все это позволяет добиться максимального результата от посещения спа-салона.

Среди комплексов спа для волос наиболее популярными являются:

ламинирование — нанесение обволакивающего состава, придающего волосам прочность и блеск;

минерализация — восстанавливающая маска для поврежденных или обесцвеченных волос;

горячее обертывание — маска из подогретого масла или другой питательной смеси;

пилинг кожи головы — массаж со скрабом, позволяющий очистить кожу от омертвевших частичек и перхоти;

биозапаивание, или запечатывание кончиков волос, — покрытие волос смесью, которая скрепляет секущиеся кончики и возвращает волосам здоровый вид.

Наконец, не стоит забывать про классический массаж кожи головы. Он улучшает кровоток, а это в свою очередь предотвращает выпадение волос.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Спа-процедуры для волос

Спа-процедуры для лица

Избавление от морщин, лифтинг, нормализация обмена веществ, возвращение гладкости и упругости кожи — все это эффект качественно выполненных спа-процедур для лица. Сеанс разделен на несколько этапов:

очищение — нежный пилинг для удаления ороговевших клеток, остатков косметики и загрязнений в порах;

массаж — массирование с использованием лосьонов и кремов для усиления эффекта процедуры;

спа-процедура — ароматерапия, терапия золотыми частицами, обертывания, маски с кислородной косметикой и не только;

восстановление — нанесение успокаивающей увлажняющей маски или бальзама.

Спа-процедуры для лица радуют широким ассортиментом. Большинство салонов предлагает стандартный, но эффективный набор услуг, включающий глиняные маски, скрабы, витаминизацию (особую пользу приносит витамин С), массажи. В некоторых заведениях проводятся сеансы биолифтинга (подтяжки с помощью гальванического тока) и фототерапии (тонизации и стимуляции кожи с помощью LED-излучения).

Спа-процедуры для тела

Еще один комплекс процедур, популярный среди посетительниц спа-салонов, — это спа-процедуры для тела. Грамотно проведенный сеанс гарантирует расслабление мышц, снятие зажимов и ощущения усталости, улучшение кровообращения, тонизирование кожи. А это в свою очередь улучшает настроение, снижает интенсивность головных болей и даже может способствовать похудению.

Особой популярностью пользуются такие виды спа для тела, как:

пилинги с использованием водорослей и морской соли;

гидромассажные джакузи, сауны, турецкие и русские бани;

ванны Клеопатры с молоком и медом;

шоколадные, водорослевые, грязевые, минеральные и шелковые обертывания.

Но номером один среди спа-процедур для тела остается массаж. Перед сеансом кожу обычно распаривают (например, в хамаме) и очищают с помощью пилинга. Далее клиент выбирает понравившийся вид массажа. Это может быть массаж с применением аромамешочков, тайский, балийский, стоун-массаж, антицеллюлитный, тонизирующий или другой вид массажа. Количество вариантов ограничивается только перечнем услуг салона.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Что входит в спа-процедуры

Спа-процедуры для рук

При необходимости можно записаться на комплекс спа, предназначенный для конкретного участка тела, например для рук. Процедуры в спа-салонах выходят за рамки классического маникюра. Наравне с уходом за ногтями клиента ждут ванночки с морской солью, расслабляющие и увлажняющие маски, массажи и парафинотерапия (ванночки с нагретым или холодным парафином, ускоряющие кровоток, улучшающие обмен веществ и оказывающие тонизирующее действие).

Спа-процедуры для ног

В большинстве спа-салонов можно записаться на комплексную терапию для ног. Она включает бережное удаление огрубевшей кожи и мозолей. Во время сеанса используются:

масла;

фруктовые кислоты;

глина и грязи;

экстракты растений;

скрабы из фруктовых косточек, кофе или морской соли.

Сама процедура проходит в несколько этапов. Первый из них — распаривание. Кожа размягчается в теплой ванночке с морской солью, эфирным маслом и антисептическим средством. Распаривание позволяет легко удалить кутикулу и придать ногтям нужную форму.

Следом идет скрабирование. Мастер удаляет ороговевший слой кожи с помощью скрабов и пилингов на основе молочной или фруктовой кислоты.

Агрессивное воздействие скрабов компенсируется третьим этапом — увлажнением. На ноги наносится питательная маска с глицерином, эфирными маслами и растительными экстрактами. Иногда проводится парафиновое обертывание.

Наконец, приходит время для массажа и обработки ногтей. Ступни растираются с помощью эфирных масел. А отполированным ногтям придается естественная форма, что позволит избежать дальнейшего врастания ногтя в кожу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Спа-процедуры для тела

Как выбрать спа-салон

Выяснив, какие услуги предоставляют спа-салоны, разберемся, как же выбрать хороший салон, чтобы получить положительный опыт и не потратить деньги впустую.

Изучите отзывы на заведение на независимых форумах и агрегаторах рецензий.

Расспросите знакомых: возможно, среди них есть человек с положительным опытом посещения спа-салона.

Изучите соцсети салона. В них должны присутствовать реальные фото и видео, а не снимки из общего доступа.

Убедитесь, что у салона есть медицинская лицензия, а у мастеров — соответствующие сертификаты.

Выясните, какая продукция используется в салоне. Спросить об этом можно накануне посещения у администратора или мастера.

Расспросите администратора или мастера о порядке проведения процедуры. Все должно быть стерильно и безопасно.

Узнайте у представителей салона о наличии противопоказаний для той или иной процедуры. Противопоказания имеются у большинства массажей, то есть основной услуги спа (это новообразования, кожные патологии и не только). Если вас уверяют в обратном, такой салон лучше не посещать.

Сравните ценовой диапазон салонов. Слишком низкие цены могут свидетельствовать о низком качестве применяемых средств.

Оцените внешний вид салона. Это должно быть светлое и чистое помещение со свежими полотенцами, приятным ароматом и приветливым персоналом.

Теперь вы знаете, что такое спа-процедуры, каких видов они бывают и какой эффект оказывают. При желании спа можно устроить и дома. Достаточно закупиться солью для ванн, аромамаслами, масками и средствами для обертывания. Но помните, что спа — это не только результат, но и процесс. А что может быть приятнее расслабляющей музыки, аромата эфирного масла и качественной процедуры, проведенной профессионалом?

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