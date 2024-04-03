Названы продукты, улучшающие самочувствие при похмелье Диетолог Соломатина: при похмелье помогут супы с курицей и морепродуктами

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Улучшить самочувствие при похмелье могут помочь супы с курицей или морепродуктами, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, эти продукты содержат глицин, который принимают, чтобы сконцентрироваться и унять раздражительность. Кроме того, она указала, что острая еда помогает убрать спутанность сознания. Диетолог подчеркнула, что эти неприятные ощущения вызваны «перекосом» в работе нейромедиаторов и гормонов с похмелья.

В данном случае острые блюда помогут, но тут нужно просто понимать, если человек относительно здоров, если у него уже есть проблемы с печенью, алкоголь сам по себе является раздражителем. И плюс еще на этот раздражитель он поест супчика, который тоже является определенным раздражителем. Поэтому здесь по самочувствию. Супы с курицей или морепродуктами — это всё содержит в любом случае глицин, а глицин тоже принимают, когда нужно успокоиться, сосредоточиться, улучшить настроение, — объяснила эксперт.

Ранее диетолог Ализа Мароги рассказала, что для избежания похмелья необходимо пить больше воды и не употреблять в пищу жирную еду во время застолья. По ее словам, алкоголь вызывает обезвоживание, нехватку питательных веществ и неприятное ощущение на следующий день.

До этого врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что алкоголь не стоит употреблять с солеными продуктами. Специалист уточнила, что соль приводит к обезвоживанию организма и провоцирует желание выпить. Кроме того, с утра можно столкнуться с сильным похмельем.