«Угадай мелодию», замена Маслякова, Первый канал: где сейчас Валдис Пельш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валдис Пельш

Телеведущий, актер и музыкант Валдис Пельш в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, как живет?

Чем известен Валдис Пельш

Валдис Пельш родился 5 июня 1967 года в Риге. Его отец по национальности латыш, у матери — еврейские корни. Сам Пельш говорил, что чувствует себя больше латышом. При этом, по словам шоумена, у него есть только российское гражданство.

Во время учебы на философском факультете МГУ Пельш играл в студенческом театре. В тот период он познакомился со студентом мехмата Алексеем Кортневым, и они создали музыкальный дуэт «Несчастный случай», который со временем превратился в полноценную группу.

На телеэкране Пельш впервые появился в 1987 году в качестве игрока команды КВН Московского университета. Всероссийскую известность ему принесла передача «Угадай мелодию», которую он начал вести в 1995 году. Спустя два года Пельш получил премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательной программы.

В 2010-х годах Пельш сосредоточился на съемках документальных фильмов. По большей части они были посвящены экстремальным путешествиям, которыми увлекается и сам шоумен.

Осенью 2022 года у Пельша появился новый проект на Первом канале — он стал ведущим шоу «Поем на кухне всей страной», которое обращается к традициям застольного пения.

Что известно о личной жизни Валдиса Пельша

Валдис Пельш был женат два раза. Его первой супругой стала юрист Ольга, с ней шоумен прожил 17 лет. У них есть дочь Эйжена.

Вторая избранница Пельша — подруга его сестры Светлана. Она родила телеведущему дочь Илву в 2002 году, когда тот еще был в отношениях с экс-супругой. В 2006 году Пельш женился на Светлане, и у них родилось еще двое сыновей — Эйнер и Ивар.

Что известно о состоянии здоровья Валдиса Пельша

В июне этого года в СМИ появилась информация о том, что Валдису Пельшу провели срочную операцию по лечению ишемической болезни сердца.

Спустя время представитель телеведущего Табриз Шахиди опроверг эти слухи.

«Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было», — сказал он.

Почему Валдиса Пельша занесли в базу «Миротворец»

Валдис Пельш в 2017 году попал в базу «Миротворец» за поездки в Крым после 2014 года, когда полуостров вернулся в состав Российской Федерации. На сайте указано, что телеведущего занесли в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валдис Пельш

Чем Валдис Пельш занимается сейчас

В 2022 году Валдис Пельш был одним из ведущих «Новогодней ночи» на Первом канале.

В начале этого года Первый канал сообщил о том, что планирует выход программы «Угадай мелодию». Шоу вел Пельш, посмотреть его можно было с 3 по 15 января. Темой были выбраны композиции нулевых.

В прошлом году Пельш тоже появлялся на телевидении. Он заменял Александра Маслякова в КВН, пока тот восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Кроме того, шоумен был ведущим нового проекта на Первом канале — «Поем на кухне всей страной».

Помимо телевидения он активно увлекается дайвингом и парашютным спортом.

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