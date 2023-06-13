Названа причина обращения Пельша к медикам Валдис Пельш обратился к медикам для обследования перед горной экспедицией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валдис Пельш

Директор телеведущего Валдиса Пельша Табриз Шахиди назвал ерундой информацию о его госпитализации с проблемами в сердце. В комментарии NEWS.ru он пояснил, что шоумен проходит ежегодный чекап, а сотрудники медучреждений сливают эту информацию журналистам.

Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ, почему-то, классифицируют как проблемы со здоровьем. Подчеркну, я не лечащий врач Пельша, чтобы давать исчерпывающую информацию о состоянии артиста, но лично я, как и любой здравомыслящий человек и мужчина, точно также прохожу обследования у врачей ежегодно. Иногда и два раза в год. А еще жажда наживы персонала клиники восхищает нас, тех, кто постоянно сливает информацию, приукрашивая ее ерундой, — рассказал Шахиди.

Шоумен Валдис Пельш заявил, что его обращение в клинику, о котором стало известно общественности, является плановым и не связано с ухудшением здоровья, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что ведущий «Угадай мелодию» доставлен в кардиологическое отделение стационара из-за нарушения сердечного ритма. Пельш пояснил, что проходит плановое обследование перед экспедицией в горы.

Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования, — заверил ведущий.

В 2022 году о госпитализации Пельша Telegram-каналы рассказывали в марте. Утверждалось, что ведущий почувствовал боли в грудной клетке.