Стали известны имена ведущих «Новогодней ночи» на Первом канале Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале станут Гузеева, Галыгин, Хрусталев и Пельш

Фото: Пресс-служба Первого канала

Ведущие Валдис Пельш и Максим Аверин

Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале станут актриса Лариса Гузеева, актер Максим Аверин, фигуристка Анна Щербакова, а также телеведущие Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев. В преддверии Нового года заслуженная артистка России Гузеева пожелала телезрителям воплотить в жизнь все свои самые смелые мечты и желания.

Дорогие мои! Пусть Новый год принесет в ваши дома тепло и радость, пусть все родные и близкие будут с вами и будут здоровы. Пусть никакие 60+ вас не смущают и никак не мешают вам воплощать в жизнь свои самые смелые мечты и желания. Сияйте и вдохновляйте! Будьте здоровы, счастливы и любимы! — сказала она.

Светлана Зейналова в свою очередь пожелала лёгкого и успешного года, а также мира и покоя в сердце. По ее словам, главное, чтобы каждый день был наполнен любовью и яркими чувствами.

Живите так, чтобы, провожая 2023-й, вы могли сказать: я бы в нем ничего не поменял! — подчеркнула телеведущая.

Ранее журналист NEWS.ru побывал на съемках шоу «Новогодняя ночь на Первом — „Двадцать лет спустя“ в 22:22 до и после боя курантов» и узнал, зачем Первый канал решил вернуть зрителей в нулевые в ночь с 31 декабря на 1 января и кто из звезд будет участвовать в этом. Так, стало известно, что зрители увидят Валерию с песней «Часики», группу «Блестящих, которая исполнит «За четыре моря», хит «Руки вверх» «Восемнадцать мне уже» и многие другие.