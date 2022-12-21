Киркоров и Распутина «обнулились»: какой будет «Новогодняя ночь на Первом» NEWS.ru рассказывает, зачем Первый канал решит вернуть зрителей на 20 лет назад и кто из звезд будет участвовать с этом путешествии во времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Маша Распутина и певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале»

Журналист NEWS.ru побывал на съемках шоу «Новогодняя ночь на Первом — „Двадцать лет спустя“ в 22:22 до и после боя курантов» и узнал, зачем Первый канал решил вернуть зрителей в нулевые в ночь с 31 декабря на 1 января. Рассказываем, как пройдет путешествие в прошлое и кто из звезд будет участвовать в этом.

«Идеальный фон для семейного застолья»

Валерия — «Часики». «Блестящие» — «За четыре моря». Жасмин — «Головоломка». Дмитрий Маликов — «С чистого листа». «Руки вверх» — «Восемнадцать мне уже». Айдамир Мугу — «Черные глаза». Лолита — «Пошлю его...». Филипп Киркоров аж с тремя песнями — «Я за тебя умру», «Полетели» и «Роза чайная» дуэтом с Машей Распутиной. Эти и другие хиты прозвучат в эфире Первого канала в ночь с 31 декабря на 1 января.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале»

Прошлый новогодний эфир также был ностальгическим, посвященным исполнителям и хитам 1990-х. Рейтинг оправдал ожидания, и в этом году создатели праздничного шоу решили отправить зрителей в нулевые, которые, по мнению сотрудников «первой кнопки», «были временем новых музыкальных форматов и поиска талантов по всей стране». Именно в 2002-м Первый канал запустил «Фабрику звезд». Реалити-шоу пользовалось популярностью у зрителей и зажгло ряд новых имен в отечественном шоу-бизнесе. Многие «фабриканты» остаются востребованными и сейчас: Полина Гагарина, Юлия Савичева, группа «Фабрика» и другие.

Хиты нулевых — это идеальный музыкальный фон семейного застолья. Песни тех лет прошли проверку не только временем, но и корпоративами, которые, кстати, возникли тоже в нулевые. А сегодняшние дети и подростки снимают на эти хиты короткие видео для своих соцсетей, — рассказали члены съемочной группы Первого канала.

Зачем Жуков залез в сумку курьера и что у Распутиной с головой

Одно из нововведений этого года на Первом — отказ от столиков, за которыми раньше сидели зрители и артисты. Вместо подобной архаики — переполненный танцпол возле сцены. Каждый музыкальный номер «Новогодней ночи на Первом» снят в формате отдельного клипа, с эксклюзивными костюмами и персональными декорациями. Как узнал NEWS.ru, зрителей ожидает ряд сюрпризов. Так, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков для исполнения своей песни вылезет... из сумки курьера службы доставки.

Сумка была специально изготовлена под рост и параметры Сергея Жукова, — рассказали в съемочной группе.

Олег Газманов исполнил свои хиты в сопровождении участников специальной военной операции РФ на Украине. А для номера Вячеслава Бутусова на песню «Девушка по городу» была выстроена танцплощадка из брусьев — на сцену ее выносили 125 человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Маша Распутина и певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале»

Декорации для дуэтного номера Филиппа Киркорова и Маши Распутиной на песню «Роза чайная» выполнили в виде бальной залы с тронами короля и королевы. В такой обстановке звезды эстрады и исполнили свой хит 20-летней давности, периодически покидая троны, прыгая и кружась на фоне других пар, поздравляя зрителей с Новым годом.

Во время одного из дублей Распутина зацепилась ярко-красным бантом, который был прикреплен у нее на голове, за очки Киркорова. Съемку пришлось приостановить. Выпутавшись, артистка громко поинтересовалась: «А у меня вообще нормально сейчас с головой?» — чем вызвала смех в студии. Гримеры бросились поправлять помявшийся бант и прическу исполнительницы, после чего был сделан еще один дубль, и съемку закончили.

Что касается ведущих «Новогодней ночи на Первом», ими стали Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Анна Щербакова, Вадим Галыгин, Максим Аверин и другие лица «первой кнопки».

Почему нулевые в тренде и вернут ли в эфиры Пугачеву и Урганта

Идею Первого о возвращении в нулевые по просьбе NEWS.ru оценили музыкальный критик Евгений Бабичев и промоутер Юрий Борисов, который также несколько лет работал в музыкальной редакции на федеральном канале, в том числе снимая новогодние шоу.

По мнению Евгения Бабичева, 20–25 лет назад появление артистов в новогодних эфирах на федеральном канале действительно являлось признаком популярности конкретных исполнителей. Сейчас же «это никакой, конечно же, не показатель», поскольку данные передачи «делаются под конкретную аудиторию, которая обычно эти программы смотрит».

А смотрят эти программы люди среднего и старшего поколения, примерно 40+. Они встречают Новый год дома за праздничным столом, телевизор включен фоном. И между тостами можно заодно перетереть косточки артистам, которые пляшут и поют на телеэкране: оценить, как выглядит Распутина или Лолита, во что одет Киркоров и так далее, — считает Бабичев.

Молодежь, убежден критик, «телевизор в новогоднюю ночь вообще не смотрит, максимум могут посмотреть какое-нибудь шоу в интернете в записи».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Стас Михайлов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале»

Бабичев назвал ожидаемым обращение главного канала страны к нулевым. Тренд на вечеринки 1990-х, по его мнению, закончился, и его сменил «условный тренд „Верните нам 2007-й!“».

Все поняли, что это было классное время — побеждала наша сборная по хоккею, сборная России по футболу показывала хорошие результаты, было что посмотреть по телевизору... Еще не наступил кризис 2008-го. Конечно, народ по этому времени скучает. То есть нулевые вправду в тренде, и это беспроигрышный вариант, — считает Евгений Бабичев.

Промоутер Юрий Борисов отметил, что возвращение «к доброму и старому подходит идеально», так как «двухтысячные были хорошим и понятным временем».

Евгений Бабичев и Юрий Борисов оценили шансы на возвращение в эфир лиц новогодних эфиров прежних лет — Аллы Пугачевой и Ивана Урганта. Борисов высказал предположение, что Пугачева может вернуться в эфир «в любой момент, как только сама этого захочет, потому что у нее очень сильное лобби на телевидении».

Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Слава на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Слава на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа «Блестящие» на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа «Блестящие» на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Олег Газманов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Олег Газманов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Филипп Киркоров на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа «Блестящие» на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа «Блестящие» на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Стас Михайлов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Стас Михайлов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа Uma2rman на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа Uma2rman на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Полина Гагарина на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Полина Гагарина на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Дима Билан на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Дима Билан на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Жасмин на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Жасмин на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа «Руки Вверх!» на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа «Руки Вверх!» на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Игорь Николаев на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Игорь Николаев на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Юлия Савичева на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Юлия Савичева на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Ведущий Вадим Галыгин на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Ведущий Вадим Галыгин на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа Иванушки International на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Группа Иванушки International на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Валерия на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Валерия на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Григорий Лепс на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Григорий Лепс на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Дмитрий Маликов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Дмитрий Маликов на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Владимир Пресняков и певец Леонид Агутин на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певец Владимир Пресняков и певец Леонид Агутин на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Ева Польна на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» Фото: Пресс-служба Первого канала Певица Ева Польна на съемках телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале»

Бабичев положительно оценивает возвращение развлекательного контента в эфир «первой кнопки», включая шоу «Пусть говорят» и другие.

Мне кажется приятным звоночком возвращение этих шоу в эфир. Потому что уровень нервозности в обществе уже достиг какого-то предела. Хватит... Новый год должен оставаться праздником, и песни в эфире — это уже наша новогодняя традиция — должны присутствовать, — резюмирует критик.

Юрий Борисов отметил также, что «людям невозможно постоянно находиться в стрессе, в котором мы живем в последние месяцы».

Понятно, что суперпраздничного настроения не будет ни у кого. Но хоть как-то выдохнуть, в том числе с помощью развлекательных шоу, люди должны, — убежден музыкальный промоутер.

Урганта он считает «безвинно пострадавшим — Иван ничего плохого о нашей стране и СВО не говорил, а на него почему-то спустили больше всего собак». Борисов не исключает, что кто-то намеренно таким образом «пытался убрать Урганта-конкурента из шоу-бизнеса». По мнению Бабичева, «Урганта в ближайшее время постараются вернуть, поскольку его шоу давали рейтинги и интересны зрителям».