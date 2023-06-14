Представители Пельша оценили слухи о болезни телеведущего Представители Пельша пообещали подать в суд из-за сообщений о том, что ему была проведена операция на сердце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Валдис Пельш

Директор телеведущего Валдиса Пельша Табриз Шахиди назвал чушью информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. В комментарии NEWS.ru он пояснил, что шоумену не делали операций, а на те СМИ, что написали об этом, подадут в суд.

Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было. И мы подадим в суд на СМИ, которые первыми опубликовали этот бред, — заявил Шахиди.

Ранее СМИ сообщили, что ведущий «Угадай мелодию» доставлен в кардиологическое отделение стационара из-за нарушения сердечного ритма. Пельш пояснил, что проходит плановое обследование перед экспедицией в горы. Шахиди тогда заявил, что шоумен проходит ежегодный чекап, а сотрудники медучреждений сливают эту информацию журналистам.

В 2022 году о госпитализации Пельша Telegram-каналы рассказывали в марте. Утверждалось, что ведущий почувствовал боли в области грудной клетки.