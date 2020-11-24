У Тарзана вымогают 2,5 млн рублей за порочащие его интимные подробности

https://static.news.ru/photo/57e873f0-2e36-11eb-beef-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко Фото: instagram.com/tarzan___official

Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, снова обратился в полицию. Супруг певицы Наташи Королёвой попросил разобраться с шантажистами, которые присылают ему сообщения с незнакомых номеров и требуют миллионы взамен на неразглашение в СМИ некой информации интимного характера, которая нанесёт непоправимый ущерб его репутации. Об этом рассказал источник.

Поступило заявление о том, что неизвестные на протяжении 1,5 месяца в переписке с неизвестного номера вымогают деньги в сумме 2 миллиона рублей за нераспространение в СМИ сведений, которые порочат заявителя, — рассказал собеседник KP.RU.

После того как в августе в семье Глушко и Королёвой разразился скандал с кражей бриллиантов из квартиры на Мосфильмовской, о которой заявила жена артиста, вернувшаяся после отдыха, Тарзану пришлось признаться, что с ним в квартире в момент пропажи были две девушки. Потом стриптизёр начал жаловаться на вымогательство.

Представители СМИ связывались с ним, чтобы сообщить, что к ним поступили сообщения от неустановленных девушек о продаже видеозаписи интимного характера с участием заявителя. При этом он пояснил, что по месту жительства вместе с ним находились Анастасия Шульженко и некая Милана, — рассказал инсайдер.

Сейчас, по словам собеседника портала, из уголовного дела о краже выделен новый материал по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Следственный комитет, как уточнил источник, уже проводит проверку по этому обращению.

Недавно 50-летний Глушко записал видео, в котором опроверг обвинения в изменах супруге и предложил всем желающим женщинам заработать на участии в шоу на Первом канале. На видео, которое Тарзан опубликовал в своём Instagram, он заявил, что устал от того, что все вокруг обсуждают его личную жизнь.

Поводом стало очередное обвинение в измене жене. В конце октября актриса Ксения Чернова обнародовала откровенную переписку с Тарзаном. Как утверждает женщина, после полугода совместных занятий техникой речи партнёры по сцене стали любовниками. Ранее Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко, связь с которой не стал отрицать, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Как сообщал NEWS.ru, ранее власти Москвы подали в суд на Наташу Королёву из-за её музыкального театра.