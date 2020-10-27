Тарзана вновь обвинили в измене

https://static.news.ru/photo/71fcc5b2-184b-11eb-9844-fa163e074e61_660.jpg Ксения Чернова Фото: facebook.com/KseniaChe78

Актриса Ксения Чернова обнародовала откровенную переписку с мужем Натальи Королевой, стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко (Тарзан). Это уже второе обвинение в измене за последнее время.

Мы занимались техникой речи раза три в первый месяц, — цитирует её «Политика сегодня».

Актриса и стриптизёр познакомились за кулисами спектакля «Казанова», в котором Тарзан исполнял главную роль. После полугода совместных занятий техникой речи, партнёры по сцене стали любовниками, добавила Чернова.

Ранее Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко. Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.