Тарзан на видео предложил женщинам «изменить» с ним и заработать

https://static.news.ru/photo/edbe98a2-18cc-11eb-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Муж певицы Наташи Королёвой, стриптизёр и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан) записал видео, в котором опроверг обвинения в изменах супруге и предложил всем желающим женщинам заработать на участии в шоу на Первом канале.

На видео, которое Тарзан опубликовал в своём Instagram, он заявил, что устал от того, что все вокруг обсуждают его личную жизнь. В своём обращении Глушко предложил всем девушкам, которые считают, что он с ними изменял Наташе Королёвой, прийти на ток-шоу и получить деньги за эти истории.

Всем, кто хочет поправить своё финансовое положение: можете обращаться в программу «На самом деле» на Первом канале. Придёте туда, скажете, что вы моя любовница, — вам за это заплатят, — сказал Глушко.

Он добавил, что «этот сериал может быть вечным» и предложил своим новым самозваным «пассиям» удивить его какой-либо очередной историей, так как старые ему слушать «уже не интересно».

Это видеообращение Тарзана стало ответом на очередное обвинение в измене Наташе Королёвой, прозвучавшее накануне на Первом канале. В программу «На самом деле» пришла актриса Ксения Чернова, заявившая о любовной связи с Тарзаном и даже показавшая фрагменты переписки с ним, сообщал NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Тарзан изменил Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Об этом рассказывала и сама Королёва, которая после возвращения из отпуска обнаружила дома пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко после этого признался, что приводил туда неких женщин, которые его обокрали.

Тарзан затем подтвердил, что имел связь с Шульженко, но заметил, что не виноват, так как его соблазнили.