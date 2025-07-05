Россиянам объяснили порядок действий при вымогательстве денег

Передачу денег вымогателям могут воспринять как поощрение преступления, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в таких случаях нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.

Передача денег может быть расценена как уклонение от сообщения о преступлении и поощрение противоправного поведения, — сказал Русяев.

Эксперт подчеркнул, что единственно корректной реакцией в таких обстоятельствах является подача заявления в органы внутренних дел с фиксацией всех контактов с вымогателями. Это позволяет не только защитить свои права, но и инициировать уголовное преследование против лиц, совершивших тяжкое преступление, отметил он.

Ранее Русяев в беседе с NEWS.ru пояснил, что лицам, вымогавшим у футболиста Федора Смолова три миллиона рублей, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Специалист подчеркнул, что состав преступления образует уже сам факт предъявления незаконных требований, независимо от того, были ли переданы деньги.

Спортсмен вступил в перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.