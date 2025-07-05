Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 17:59

Россиянам объяснили порядок действий при вымогательстве денег

Юрист Русяев: передача денег вымогателям может считаться поощрением преступления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передачу денег вымогателям могут воспринять как поощрение преступления, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в таких случаях нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.

Передача денег может быть расценена как уклонение от сообщения о преступлении и поощрение противоправного поведения, — сказал Русяев.

Эксперт подчеркнул, что единственно корректной реакцией в таких обстоятельствах является подача заявления в органы внутренних дел с фиксацией всех контактов с вымогателями. Это позволяет не только защитить свои права, но и инициировать уголовное преследование против лиц, совершивших тяжкое преступление, отметил он.

Ранее Русяев в беседе с NEWS.ru пояснил, что лицам, вымогавшим у футболиста Федора Смолова три миллиона рублей, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Специалист подчеркнул, что состав преступления образует уже сам факт предъявления незаконных требований, независимо от того, были ли переданы деньги.

Спортсмен вступил в перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Федор Смолов
вымогательство
Россия
юристы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.