Власти Москвы подали в суд на Наташу Королёву из-за её музыкального театра

Московская мэрия требует признать самостроем музыкальный театр певицы Наташи Королёвой. Власти столицы подали на артистку в суд.
Жители дома № 70 в строении 1 на Мосфильмовской набережной утверждают, что никакого театра в этом здании на самом деле нет. Вместо него там функционирует салон красоты. Якобы сначала им руководила сама певица, а потом стала сдавать помещение. Но по документам в этом здании числится музыкальный театр.
Департамент городского имущества хочет вернуть себе это помещение и подземный этаж здания. Владельцем является компания «Донстрой», которая не получала документов на дополнительную застройку,
Как писал NEWS.ru, ранее мужа Королёвой Сергея Глушко, более известного как Тарзан, раскритиковали за тело и грязную ванную, как в дешёвом отеле.