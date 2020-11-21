Власти Москвы подали в суд на Наташу Королёву из-за её музыкального театра

https://static.news.ru/photo/205a8466-2d6c-11eb-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Московская мэрия требует признать самостроем музыкальный театр певицы Наташи Королёвой. Власти столицы подали на артистку в суд.

Жители дома № 70 в строении 1 на Мосфильмовской набережной утверждают, что никакого театра в этом здании на самом деле нет. Вместо него там функционирует салон красоты. Якобы сначала им руководила сама певица, а потом стала сдавать помещение. Но по документам в этом здании числится музыкальный театр.

Департамент городского имущества хочет вернуть себе это помещение и подземный этаж здания. Владельцем является компания «Донстрой», которая не получала документов на дополнительную застройку, сообщает Общественная служба новостей.

Как писал NEWS.ru, ранее мужа Королёвой Сергея Глушко, более известного как Тарзан, раскритиковали за тело и грязную ванную, как в дешёвом отеле.