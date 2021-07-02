Толкалина опубликовала второе за три дня «обнажённое» фото

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram второе за три дня «обнажённое» фото. На снимке она стоит, судя по всему, на мелководье, слегка прикрывшись руками.

Грудь артистка скрыла белой полоской с помощью фотошопа. Женщина стоит лицом к фотографу полностью без одежды.

Звезда объяснила под постом, что выложила откровенный снимок, так как «голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте».

Это сразу огонь. Сильно действует. Клик и Пх! И сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит, — отметила Толкалина.

Подписчики пришли в восторг от очередной публикации артистки и поддержали её: «Венера!», «Великолепная», «Афродита. Работы Ботичелли», «Я вас обожаю». Накануне Толкалина также выложила фото в обнажённом виде, но со спины. Она рассказала, что отдыхает сейчас на родине, в Рязанской области. Актриса пояснила, что провокационное фото сделал не её отец, которого она приехала навестить.

Ранее сообщалось, что Любовь Толкалина переболела коронавирусом, а чуть раньше актриса рассталась со своим возлюбленным, британским композитором Саймоном Бассом. Они были парой с 2015 года, но их отношения не выдержали испытания расстоянием.