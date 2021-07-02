Толкалина опубликовала второе за три дня «обнажённое» фото

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram второе за три дня «обнажённое» фото. На снимке она стоит, судя по всему, на мелководье, слегка прикрывшись руками.
Грудь артистка
Звезда объяснила под постом, что выложила откровенный снимок, так как «голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте».
Это сразу огонь. Сильно действует. Клик и Пх! И сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит, — отметила Толкалина.
Подписчики пришли в восторг от очередной публикации артистки и поддержали её: «Венера!», «Великолепная», «Афродита. Работы Ботичелли», «Я вас обожаю». Накануне Толкалина также выложила фото в обнажённом виде, но со спины. Она рассказала, что отдыхает сейчас на родине, в Рязанской области. Актриса пояснила, что провокационное фото сделал не её отец, которого она приехала навестить.
Ранее сообщалось, что Любовь Толкалина переболела коронавирусом, а чуть раньше актриса рассталась со своим возлюбленным, британским композитором Саймоном Бассом. Они были парой с 2015 года, но их отношения не выдержали испытания расстоянием.