Любовь Толкалина рассталась с бойфрендом-иностранцем

https://static.news.ru/photo/ed138446-c6a4-11ea-bfb4-fa163e074e61_660.jpg Любовь Толкалина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Любовь Толкалина рассталась с своим возлюбленным, британским композитором Саймоном Бассом. Они были парой с 2015 года.

Толкалина рассказала в интервью «7 дней», что провела почти три месяца в Рязанской области у родителей в загородном доме. Причиной стало режим изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса.

Всё это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах, это однозначно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что эта самоизоляция, вирус всех поместил в то место, где они и должны быть, — отметила артистка.

Актриса заявила, что в их отношениях было только одно «за», но слишком много «против». Что именно это означает, он не уточнила.

Впервые Любовь Толкалина показала своего теперь уже бывшего избранника в ноябре 2019 года. Она опубликовала фотографию, на которой она обнимает своего мужчину, писал NEWS.ru.