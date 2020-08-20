Любовь Толкалина переболела COVID-19

https://static.news.ru/photo/72814cda-e2fc-11ea-b50c-fa163e074e61_660.jpg ЛюбовьТолкалина Фото: tolkalinaliuba/instagram.com

Российская актриса Любовь Толкалина призналась, что недавно переболела новой коронавирусной инфекцией. Она сдала два теста, которые показали наличие антител в крови.

По словам артистки, выбравшись из самоизоляции, она начала хвататься за любую работу. Бывала в разных уголках России, поэтому не знает, где именно подхватила опасный вирус.

Никаких симптомов, кроме потери нюха и вкуса, у меня не наблюдалось, — написала звезда в Instagram.

Она добавила, что не жалеет о том, что хвалила свойства имбиря, чеснока и лимона. Возможно, именно они помогли перенести ей болезнь в лёгкой форме.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписали 6090 человек. Новых же диагнозов поставлено 4785, 110 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, Филипп Киркоров перенёс коронавирус. В самом начале карантина певец заявлял, что его друзья из США прислали ему экспресс-тест на COVID-19 — тогда наличие вируса певец у себя не нашёл.