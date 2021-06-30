Актриса Любовь Толкалина взбудоражила поклонников обнажённым фото

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала в своём Instagram откровенный снимок. Бывшая гражданская жена кинорежиссера Егора Кончаловского изображена совершенно обнажённой, фото сделано со спины.

Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово «зачем» , зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша. Левым, если левша. В противном случае все узнают, что вы хотите так же, только не можете, — подписала снимок актриса.

Любовь Толкалина рассказала, что отдыхает сейчас на родине, в Рязанской области. Актриса пояснила, что провокационное фото сделал не её отец, которого она приехала навестить.

Пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем ещё ездить в деревню? P. S. Фотографировал не папа, папа спал, — пояснила звезда.

Мнение поклонников о снимке Толкалиной без одежды разделились.

Одни комментаторы назвали актрису бесстыжей, другие похвалили за смелость и отметили красоту её фигуры. В частности, в защиту коллеги выступила известная актриса Евгения Крюкова.

Почитала комментарии и пришла в ужас! Пошло — это когда томный взгляд с перекачанными губами и формы, которые не помещаются в одежду на три размера меньше! А это совершенно чисто! Самое прекрасное — это женская красота! — заключила Крюкова.

Ранее сообщалось, что Любовь Толкалина переболела коронавирусом, а чуть раньше актриса рассталась со своим возлюбленным, британским композитором Саймоном Бассом. Они были парой с 2015 года, но их отношения не выдержали испытания расстоянием.