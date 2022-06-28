Соседов назвал Шатунова посредственностью и сравнил с Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Сергей Соседов в разговоре с Teleprogramma.pro критично высказался о покойном певце Юрии Шатунове. Музыкальный критик заявил, что Шатунов является посредственностью для своего времени, а также сравнил его с артисткой Ольгой Бузовой. Также он отметил, что Шатунов заработал свою популярность благодаря непосредственности и простоте.

Соседов уточнил, что у певца не было музыкального образования, а вокальные данные слабые. По его словам, на то время людям нужен был простой артист «из народа».

У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить, — рассказал критик.

Также он сравнил Шатунова с Бузовой, а затем назвал посредственностью.

Он был как Бузова современная. Посредственность, — заявил Соседов.

Ранее стало известно, что российский певец Дмитрий Маликов поделился в Сети своими переживаниями по поводу смерти своего коллеги Шатунова. Артист отметил, что они еще в начале 90-х были самыми популярными музыкантами в России наряду с Евгением Белоусовым и Владимиром Пресняковым.