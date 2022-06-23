«Нас было четверо»: Маликов о смерти Шатунова Певец Маликов сообщил, что в начале 90-х он и Шатунов были самыми популярными музыкантами в РФ

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шатунов

Российский певец Дмитрий Маликов поделился на странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) своими переживаниями по поводу смерти коллеги по сцене Юрия Шатунова. Он вспомнил, что в начале 90-х они были самыми популярными музыкантами в России наряду с Евгением Белоусовым и Владимиром Пресняковым.

Также Маликов отметил, что на сегодняшний день в живых осталось только двое.

Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х — начала 90-х. Осталось двое. Светлая память Юре и Жене! — заявил исполнитель.

23 июня стало известно о том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист умер в карете скорой помощи от обширного инфаркта. По другим данным, Шатунов скончался в Домодедовской больнице в Подмосковье.