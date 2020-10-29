Россияне назвали лучшего эстрадного певца страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, в рамках которого граждане РФ называли лучшего, по их мнению, эстрадного певца страны.
Наибольшее число голосов набрала исполнительница Полина Гагарина. Её лучшим эстрадным певцом страны в рамках опроса назвали 12% респондентов. На втором месте расположилась Примадонна отечественной поп-сцены Алла Пугачёва. За неё, как и за идущую следом Валерию, проголосовало по 7% опрошенных.
Лучшим мужчиной на российской сцене респонденты посчитали Филиппа Киркорова – 9% голосов. Вторая позиция осталась за Николаем Баковым – 8%, а третья за Сергеем Лазаревым – 6%,
Как ранее передавал NEWS.ru, исследование показало, что молодёжь так называемого поколения Z, родившиеся в период с 2000 по 2006 год, доверяет мнению певца Филиппа Киркорова, журналистки и телеведущей Ксении Собчак, а также Ольге Бузовой, Ивану Урганту и Юрию Дудю.
Они вошли в рейтинг топ-5 инфлюенсеров, пользующихся наибольшим доверием в данной возрастной группе.