Россияне назвали лучшего эстрадного певца страны

https://static.news.ru/photo/d3493dc8-1a99-11eb-82b9-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, в рамках которого граждане РФ называли лучшего, по их мнению, эстрадного певца страны.

Наибольшее число голосов набрала исполнительница Полина Гагарина. Её лучшим эстрадным певцом страны в рамках опроса назвали 12% респондентов. На втором месте расположилась Примадонна отечественной поп-сцены Алла Пугачёва. За неё, как и за идущую следом Валерию, проголосовало по 7% опрошенных.

Лучшим мужчиной на российской сцене респонденты посчитали Филиппа Киркорова – 9% голосов. Вторая позиция осталась за Николаем Баковым – 8%, а третья за Сергеем Лазаревым – 6%, сообщает ВЦИОМ.

Как ранее передавал NEWS.ru, исследование показало, что молодёжь так называемого поколения Z, родившиеся в период с 2000 по 2006 год, доверяет мнению певца Филиппа Киркорова, журналистки и телеведущей Ксении Собчак, а также Ольге Бузовой, Ивану Урганту и Юрию Дудю.

Они вошли в рейтинг топ-5 инфлюенсеров, пользующихся наибольшим доверием в данной возрастной группе.