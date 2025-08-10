Развелся с Гриффит и чуть не умер от инфаркта: где сейчас Антонио Бандерас

Развелся с Гриффит и чуть не умер от инфаркта: где сейчас Антонио Бандерас

10 августа Антонио Бандерасу исполняется 65 лет. Ему приписывали отношения с самыми красивыми и популярными актрисами Голливуда. Антонио был дважды женат, развелся и остался холостяком. Как сейчас живет некогда главный сердцеед Голливуда — в материале NEWS.ru.

Что известно о карьере Бандераса

Антонио родился 10 августа 1960 года в Малаге в семье офицера Гражданской гвардии Хосе Домингеса Прието и школьной учительницы Аны Бандеры Гальего. Он был старшим ребенком в семье. У Бандераса есть младший брат Франсиско.

С юных лет Антонио увлекался футболом. Ему прочили будущее футболиста. Но все мечты мальчика перечеркнула серьезная травма, которую он получил во время игры. Бандерасу даже пришлось лечь в больницу. Чтобы не скучать во время лечения, он начал читать книги по актерскому мастерству и заболел театром. На который, выйдя из клиники, и переключился с футбола.

После школы Антонио всерьез решил связать свою жизнь с актерством. Он поступил в Школу драматического искусства в Малаге и дебютировал в небольшом театре. Когда ему было 19, он отправился в Мадрид, чтобы строить карьеру. Сначала Бандерас брался за любую работу.

«Помню, я ходил в кофейню рядом с Национальным театром. У меня там был друг-официант, и он каждый вечер угощал меня пивом и сэндвичем. В тот день пришел, чтобы попрощаться, потому что собирался возвращаться в Малагу, увидел в кафе дочь актрисы, которая в то время была директором Национального театра. Я подошел к ней и спросил, что должен сделать, чтобы попасть в труппу театра. Она попросила мой телефон. На следующий день ее мать перезвонила мне и пригласила на пробы», — рассказывал Бандерас в интервью Vanity Fair.

Актеру дали роль в спектакле. На премьеру постановки пришел режиссер Педро Альмодовар, который оценил талант Антонио. Он предложил Бандерасу роль в фильме «Лабиринт страстей», который вышел в 1982 году.

В 1988-м состоялась премьера фильма Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва», где Бандерас сыграл главную роль. Его заметили кинокритики. Рита Кемпли из The Washington Post описала игру актера как «теплую», а фильм — как «блестящее наслаждение». Считается, что именно Альмодовар помог Бандерасу построить карьеру.

Антонио Бандерас в фильме «Короли мамбо» Фото: DIGITAL PRESS/Global Look Press

Антонио сыграл первую роль в голливудском фильме «Короли мамбо», не зная английского языка: он просто выучил реплики наизусть. К «Зорро», «Филадельфии» и «Интервью с вампиром» он уже хорошо говорил на иностранном для него языке, но не мог избавиться от испанского акцента. С тех пор в копилке Бандераса появились роли в фильмах «Слишком много», на съемках которого он познакомился с Мелани Гриффит, «Первородный грех» с Анджелиной Джоли, «Отчаянный» с Сальмой Хайек.

Потом был мультфильм «Шрек», где Антонио озвучил любимого многими персонажа Кота в сапогах. Бандерас снялся более чем в 112 фильмах, сам он сравнивает себя с актерами Болливуда, которые появляются в кинопроектах беспрерывно. Скоро Антонио сыграет в боевике «Выше и ниже», также в прокат выйдет фильм с ним и Николь Кидман под названием «Малышка».

С кем встречался Антонио Бандерас

Впервые Бандерас женился в 1986 году. Его супругой стала испанская актриса Анна Леса, с которой они отправились под венец через 6 месяцев после знакомства. Она последовала за мужем, когда у него начала складываться карьера в Голливуде, помогала в изучении английского. Но Анне, в отличие от Антонио, предлагали лишь незначительные роли. Из-за этого отношения супругов начали ухудшаться.

В 1991 году после выхода фильма «В постели с Мадонной», где Антонио сыграл роль героя, которого пытается соблазнить певица, заговорили об их романе. В картине артистка заявила, что последние два года была влюблена в испанского актера. «У меня все продумано. Я собираюсь влюбить Антонио в себя до безумия. Только вот есть одно довольно серьезное препятствие, которое я не учла: его жена», — сказала она.

Однако не Мадонна разрушила первый брак Бандераса. Когда актер познакомился с Мелани Гриффит, она была замужем за звездой сериала «Полиция Майами» Доном Джонсоном. Позже звезды признавались журналистам, что сошлись, потому что их браки были на грани.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас Фото: imago-images.de/Global Look Press

Развод с Анной дорого стоил Бандерасу. Суд обязал Антонио выплачивать бывшей жене, несмотря на то что у них не было детей, алименты в размере €12 тысяч в месяц, отдать дом стоимостью €3,4 млн и предоставить ей пожизненные права на 50% от всех фильмов, в которых он снялся за время их брака.

Мелани и Антонио поженились, в браке у них родилось дочь Стелла. Это первый и единственный ребенок Бандераса. В прошлом году стало известно, что дочь Антонио обручилась. В этом году она выйдет замуж, церемония пройдет в Малаге.

Антонио построил прекрасные отношения с Дакотой, дочкой Мелани от предыдущего брака, которая до сих пор ласково зовет его «папонио» — смесь слов «папа» и «Антонио». Но и второй брак Бандераса дал трещину. Вокруг его развода с Гриффит, который, как пара заявила прессе, «прошел в атмосфере дружбы и любви», ходили разные слухи.

СМИ писали, что Мелани слишком увлеклась пластическими операциями и потеряла свое лицо. По словам самой актрисы, после хирургических вмешательств она «подсела на обезболивающие». Также журналисты подозревают, что пристрастие Гриффит к алкоголю повлияло на разрыв.

Мелани и Антонио развелись в 2014 году. Сразу после этого Бандерас начал встречаться с инвестиционным банкиром Николь Кемпел. Она очень помогла актеру в 2017 году в процессе реабилитации, когда у Антонио случился сердечный приступ. После этого актеру потребовалась операция на сердце.

Бандерас до сих пор вместе с Николь, но, кажется, больше не хочет жениться.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас Фото: imago-images.de/Global Look Press

Чем сейчас занимается Антонио Бандерас

В 1998 году актер заключил контракт с косметическим гигантом Puig, под крылом которого разработал парфюмерный бренд Antonio Banderas. С тех пор в продажу поступило около 38 ароматов, которые с успехом продаются по всему миру. Бренд приносит актеру солидные деньги.

В 2012 году Антонио представил миру вино собственного производства. Напиток выпускают на винодельне Anta Banderas, которую основали в 1999 году в испанском регионе Риберо дель Дуэро. В 2002 году Бандерас выкупил 50% акций, став совладельцем бизнеса. В 2025 году стало известно, что его вино не очень популярно.

В 2019-м актер открыл свой театр Teatro del Soho CaixaBank в Малаге. На сцене адаптируют бродвейские хиты для испанской публики. В театре с успехом идут мюзиклы, спектакли и проводятся различные церемонии.

Читайте также:

Составлен список звезд, которые пытались оставить бывших жен ни с чем

Трек Гуфа и Басты запретили из-за наркотиков. Что ждет песни об алкоголе

Женщины после родов стареют? Новый скандал Хайдарова. Реакция врачей и ГД