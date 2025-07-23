Антонио Бандерас: страсть по-испански

Антонио Бандерас (Хосе Антонио Домингес Бандера) родился 10 августа 1960 года в испанском городе Малага, в квартале Эль-Перачель. Его отец был военным, человеком строгих правил, а мать — школьной учительницей, привившей сыну любовь к искусству и литературе. Именно ее фамилию, звучную и запоминающуюся, он позже взял в качестве псевдонима.

В детские годы будущий актер был увлечен футболом. Но перелом ноги в 14 лет кардинально изменил судьбу, закрыв путь в большой спорт. Мюзикл «Волосы» стал откровением и вдохновил Антонио на поступление в драматическую школу Малаги. Его талант быстро заметили, и вскоре молодой человек перебрался в Мадрид, присоединившись к независимой труппе «Анабель», а затем — к престижному Национальному театру Испании под руководством Лопе де Вега.

Начало карьеры: Альмодовар и испанское кино

Судьбоносной стала встреча в мадридском баре с Педро Альмодоваром в 1982 году. Молодой режиссер, ищущий свежие лица для своего нового дерзкого кино, был мгновенно покорен харизмой, страстью и средиземноморской красотой Антонио и предложил ему небольшую, но яркую роль арабского террориста в своей эксцентричной комедии «Лабиринт страстей». Это был скромный дебют, за который Бандерас получил 100 тысяч песет, но он положил начало одному из самых плодотворных и знаковых творческих союзов в истории европейского кино.

Альмодовар увидел в Бандерасе не просто красивого юношу, а актера с огромным внутренним диапазоном. Их сотрудничество стало легендарным, определив облик испанского кинематографа 1980-х годов:

«Матадор» (1985) — роль Анхеля, молодого тореадора с даром предвидения, раскрыла способность Бандераса передавать сложную психологию и фатальное обаяние.

«Закон желания» (1987) — смелая для того времени роль гомосексуального любовника Антонио Бенатеса, где актер целовался с мужчиной (мужчину играл сам Альмодовар) на экране, вызвав скандал.

«Женщины на грани нервного срыва» (1988) и «Свяжи меня!» (1990) — культовые ленты, сделавшие Бандераса безусловным секс-символом не только испанского, но и мирового артхаусного кино.

Антонио Бандерас Фото: imago-images.de/Global Look Press

Голливудский прорыв: «Отчаянный», «Маска Зорро»

В 1992 году, на пике славы в Испании, Бандерас, практически не говорящий по-английски, совершил дерзкий шаг — он рискнул покорить Голливуд. «Я приехал с одним чемоданом и словарем», — вспоминал он позже. Первой ступенькой стали «Короли мамбо» (1992), где актер полгода оттачивал произношение, занимаясь по 8 часов в день с преподавателем. Экзотическая внешность и невероятная энергия были замечены.

Переломными стали роли, каждая из которых открывала новую грань его таланта:

«Интервью с вампиром» (1994): Арман, харизматичный вампир-эстет, глава Парижского театра кровопийц. Персонаж требовал аристократизма, загадочности и опасной чувственности — Бандерас справился блестяще, закрепив образ романтического героя.

«Отчаянный» (1995): Эль Марьячи в культовом вестерне Роберта Родригеса. Фильм утвердил его как голливудского красавца, мастера экшена и обладателя одного из самых узнаваемых акцентов. Интересно, что актер сам исполнял гитарные партии (его страсть к гитаре родом из детства). Фильм стал культовым и положил истоки многолетней дружбе и сотрудничеству с Родригесом.

«Маска Зорро» (1998): Алехандро Муррьета, наследник легендарного мстителя. Дуэт с ослепительной Кэтрин Зета-Джонс и мудрым Энтони Хопкинсом, виртуозное владение шпагой, юмор и невероятное обаяние принесли фильму оглушительный успех, номинацию на «Золотой глобус» и окончательно утвердили статус Бандераса как суперзвезды мирового масштаба. Его кастингу предшествовали споры — продюсеры опасались «слишком испанского» акцента для латиноамериканского героя, но харизма и мастерство фехтования перевесили.

Параллельно Антонио сыграл Че Гевару в мюзикле «Эвита» Алана Паркера, где также снялась Мадонна, и начал озвучивать Кота в сапогах во франшизе «Шрек», создав одного из самых обаятельных, ироничных и узнаваемых анимационных персонажей 2000-х, чья популярность вылилась в отдельную франшизу. Бандерас также не забывал о театре, с успехом выступив на Бродвее в 2003 году в мюзикле «Девять».

Антонио Бандерас в фильме «Зорро» Фото: KPA/Global Look Press

Болезнь и возвращение: роль в Pain and Glory

В январе 2017 года, накануне съемок сериала «Гений» о Пабло Пикассо, с Бандерасом случился сердечный приступ. Три стента, вставленных в артерии, стали суровым напоминанием о смертности. «Я увидел смерть лицом к лицу», — признавался актер. Это заставило его кардинально изменить жизнь: бросить курить (он был заядлым курильщиком), отказаться от алкоголя, заняться йогой, бегом и полностью пересмотреть подход к жизни.

Возвращение было триумфальным — актер воссоединился со своим «кинематографическим отцом» Альмодоваром в автобиографичной драме «Боль и слава». Роль испанского режиссера Сальвадора Мальо, переживающего глубокий душевный кризис, ностальгию по прошлому, стала невероятно личной. Антонио Бандерас вложил в нее весь свой опыт, процесс выздоровления и переосмысления жизни.

Критики единодушно отмечали, что Бандерас передал не просто страдание, а глубину творческого возрождения, мудрость прожитых лет и ту самую «боль и славу», ставшую метафорой его собственного преодоления.

Антонио Бандерас на премьере фильма «Пикассо» Фото: Gabriel Maseda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссерский дебют и новые проекты

Параллельно с актерством Бандерас всегда развивал деловую хватку:

Страстный ценитель хорошего вина имеет виноградники в регионе Рибера-дель-Дуэро под брендом Anta Banderas.

В 2015 году, уже в зрелом возрасте, поступил на учебу в лондонский Central Saint Martins, один из ведущих институтов искусства и дизайна, чтобы изучать дизайн одежды. В том же году выпустил капсульную мужскую коллекцию для датского Selected Homme.

Сегодня актер продолжает активно сниматься, демонстрируя разносторонние интересы — от голливудских блокбастеров («Неудержимые 3», «Анчартед») до глубокого европейского авторского кино («Главная роль», «Плохая девочка»). В 2023 году он снова предстал в роли Пусс в Ботинках в успешном сольном анимационном приключении. Бандерас также вернулся к режиссуре, сняв мюзикл «Джорджо» о Джорджо Армани.

Личная жизнь

Семья Антонио Бандераса всегда привлекала пристальное внимание прессы. Его первый брак (1987–1996) был с испанкой Аной Лесой. Союз был недолгим, но дружеские отношения сохранились. На съемках романтической картины «Двое — это слишком» (1995) он встретил американскую кинодиву Мелани Гриффит. Их страстный, бурный любовный союз, попавший на первые полосы таблоидов, привел к свадьбе в мае 1996 года и рождению дочери Стеллы дель Кармен Бандерас (24 сентября 1996 года). Стелла, вопреки ожиданиям многих, не пошла по актерским стопам родителей. Она работает режиссером и фотографом, снимает короткометражки, музыкальные клипы и рекламу. Антонио с нежностью и гордостью говорит о дочери: «Она слишком скромна для камеры, предпочитает быть за ней. У нее острый ум и собственное видение».

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит Фото: imago-images.de/Global Look Press

После сложного развода с Гриффит в июне 2015 года, его спутницей жизни стала Николь Кемпел — успешный инвестиционный банкир голландско-немецкого происхождения. Их отношения отличаются стабильностью и взаимным уважением. Сегодня Бандерас живет с ней преимущественно в графстве Суррей (Англия), сочетая интенсивную актерскую и режиссерскую работу с управлением бизнесом и ролью любящего дедушки (Дакота Джонсон имеет детей).

Борьба с COVID-19

Пандемия COVID-19 застала Бандераса в его родной Малаге. Вместо того чтобы замкнуться, он активно включился в помощь. Используя свои ресурсы и связи, финансировал закупку аппаратов ИВЛ и средств защиты для местных больниц. Но самым личным жестом стало его участие в волонтерской доставке кислородных баллонов на дом к тяжелобольным жителям Малаги. Антонио, переживший серьезные проблемы с сердцем, понимал ценность каждого глотка воздуха. Иронично, но именно в этот период глобальной изоляции пришло одно из высших профессиональных признаний. В феврале 2021 года за роль в «Боли и славе» он был удостоен «Золотого глобуса» в номинации «Лучший актер в драме». Церемония проходила виртуально. Сидя у себя дома, Антонио Бандерас произнес трогательную благодарственную речь на испанском, посвятив награду Испании, Малаге, Альмодовару и всем, кто боролся с пандемией.