https://static.news.ru/photo/0b837dc0-5457-11ea-96ff-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пластический хирург Сергей Блохин, к которому не так давно обращалась телеведущая и журналист Ксения Собчак, рассказал, зачем светская львица приходила к нему. Об этом сообщает портал Starhit.ru.

Много вопросов мне задают по поводу недавнего посещения клиники Ксенией Собчак. Конечно же, назвать конкретную пластическую операцию я не вправе. Но одно могу сказать: Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица, — привели слова хирурга на портале.

Врач добавил, что операции не будет, так как он смог уговорить Ксению Собчак не делать никаких радикальных методов омоложения.

От чего я её решительно отговорил как минимум на ближайшие 10 лет. Какая пластическая хирургия? Ей ничего этого не нужно на сегодняшний день, — процитировали Сергея Блохина на сайте.

До этого Ксения Собчак высказывала различные мнения о пластической хирургии и призналась в коррекции носа. Телеведущая пояснила, что убрать горбинку на носу пришлось из-за проблем с дыханием.

А своим подписчикам в социальной сети Instagram Ксения Собчак сообщила, что против неестественных методов омоложения и что нужно тратить деньги на косметологов и спорт, а не на филлеры. В ответ подписчики упрекнули телеведущую в использовании фоторедакторов и процедур по увеличению губ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время посещения клиники Ксения Собчак провела в кабинете хирурга 30 минут. Очевидец также сообщил, что телеведущая обращалась ещё в одну клинику.