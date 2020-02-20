Пластический хирург Сергей Блохин, к которому не так давно обращалась телеведущая и журналист Ксения Собчак, рассказал, зачем светская львица приходила к нему. Об этом
Много вопросов мне задают по поводу недавнего посещения клиники Ксенией Собчак. Конечно же, назвать конкретную пластическую операцию я не вправе. Но одно могу сказать: Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица, — привели слова хирурга на портале.
Врач добавил, что операции не будет, так как он смог уговорить Ксению Собчак не делать никаких радикальных методов омоложения.
От чего я её решительно отговорил как минимум на ближайшие 10 лет. Какая пластическая хирургия? Ей ничего этого не нужно на сегодняшний день, — процитировали Сергея Блохина на сайте.
До этого Ксения Собчак высказывала различные мнения о пластической хирургии и призналась в коррекции носа. Телеведущая пояснила, что убрать горбинку на носу пришлось из-за проблем с дыханием.
А своим подписчикам в социальной сети Instagram Ксения Собчак сообщила, что против неестественных методов омоложения и что нужно тратить деньги на косметологов и спорт, а не на филлеры. В ответ подписчики упрекнули телеведущую в использовании фоторедакторов и процедур по увеличению губ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что во время посещения клиники Ксения Собчак провела в кабинете хирурга 30 минут. Очевидец также сообщил, что телеведущая обращалась ещё в одну клинику.
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