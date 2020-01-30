https://static.news.ru/photo/fa9f9860-4351-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак посетила московскую клинику пластической хирургии. Она встречалась с известным специалистом Сергеем Блохиным.

Один из посетителей учреждения заметил звезду около семи часов вечера, передаёт StarHit. Она пришла к доктору, специализацией которого является пластика груди и лица.

Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику, — рассказал очевидец.

По его словам, было заметно волнение женщины. Она была в кабинете у специалиста примерно 30 минут.

Как ранее передавал NEWS.ru, Собчак опубликовала в Instagram фото в царской одежде и указующим на народ перстом. Экс-кандидат в президенты надела так называемый Большой наряд, который могли себе позволить только высокие царские особы.