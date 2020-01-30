Журналистка Ксения Собчак посетила московскую клинику пластической хирургии. Она встречалась с известным специалистом Сергеем Блохиным.
Один из посетителей учреждения заметил звезду около семи часов вечера,
Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику, — рассказал очевидец.
По его словам, было заметно волнение женщины. Она была в кабинете у специалиста примерно 30 минут.
Как ранее передавал NEWS.ru, Собчак опубликовала в Instagram фото в царской одежде и указующим на народ перстом. Экс-кандидат в президенты надела так называемый Большой наряд, который могли себе позволить только высокие царские особы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен