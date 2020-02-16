Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию и выступила за естественную красоту.
По её мнению, девушкам стоит тратить деньги на хороших косметологов и спорт, а не на филлеры, которые со временем «обвиснут». Также она заявила, что против татуировок.
Все натурально, и никакого силикона, — написала телеведущая под снимком.
Подписчики Собчак скептически отнеслись к её словам и уличили её в использовании фотошопа и увеличении губ, попросив не вводить людей в заблуждение.
Согласна. А самый лучший эффект дают фотофильтры, — прокомментировала одна из пользовательниц.
Офигеть, как красиво, с учётом того, что естественной красоты немного, — язвительно отметил другой подписчик.
Ещё один комментатор попросил телеведущую передать спасибо фоторедактору.
Однако не все подписчики накинулись с критикой на телеведущую.
Наконец-то что-то мудрое сказали. Выглядите хорошо на этом фото. Так держать, — поддержал Собчак один из пользователей.
Другие назвали её прекрасным примером натурального старения.
Ранее NEWS.ru писал, что Собчак показала трёхлетнему сыну Платону Виторгану фото, на котором она позирует топлес вместе с певицей Глюкозой (Натальей Ионовой) и светской львицей Яной Расковаловой. Однако мальчик не смог узнать маму.