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19 июля 2025 в 03:33

Этот продукт уберет второй подбородок за неделю: его едят все модели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о красивом овале лица? Этот продукт уберет второй подбородок чуть ли не за неделю, его едят все модели!

Чтобы уменьшить второй подбородок, диетологи рекомендуют включить в рацион грейпфрут — этот цитрус содержит ферменты, ускоряющие расщепление жиров, и витамин С, который стимулирует выработку коллагена для упругости кожи.

Не менее эффективен творог (5-9% жирности): его кальций укрепляет мышцы шеи, а белок предотвращает провисание кожи. Диетологи также рекомендуют лосось — жирные кислоты омега-3 в его составе улучшают эластичность тканей и снижают воспаление, вызывающее отеки в подбородочной зоне. Важно: при наличии проблем со здоровьем обратитесь к врачу, также помните, что для достижения результата необходимо действовать комплексно.

Ранее были названы продукты, которые спасают от рака после 50 лет.

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