Певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Популярная певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. Отмечается, что дело поступило 25 мая в участок №418.

Истец: Абрамова Алсу Ралифовна. Ответчик: Абрамов Ян Рафаелович. О расторжении брака супругов, имеющих детей, — сказано в карточке дела.

У Алсу и Абрамова в браке родились трое детей. Старшей Сафине в сентябре исполнится 18 лет, средней Микеле 16 лет, а сыну Рафаэлю в августе будет семь лет.

Певица Алсу месяц назад, комментируя слухи о своем разводе с Яном Абрамовым, призвала не реагировать на неподтвержденные сообщения в соцсетях и подчеркнула, что единственную правду поклонники могут узнать только от нее. Артистка заявила, что все эти разговоры не имеют отношения к правде.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек стала инициатором развода с Артемом Чекалиным, она подала на него в марте этого года. Позже она опубликовала в своих соцсетях видео, в котором в слезах рассказала, что «выходит из отношений», несмотря на троих детей. По словам блогера, она сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий.