24 апреля 2026 в 12:01

Тамара Гвердцители раскрыла отношение к российской публике

Гвердцители призналась, что российская публика стала одной из ее самых любимых

Тамара Гвердцители Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Тамара Гвердцители в беседе с RTVI призналась, что российская публика — одна из ее самых любимых. Знаменитость также отметила, что всегда рада выступать в Грузии, Израиле и США.

У всех — и людей, и публики — есть своя энергетика. Конечно, [хорошо] там, где тебя тепло встречают… Это Грузия, Россия, Израиль, США — это мои любимые места, в которые я приезжаю и даю концерты. Я тоже человек, и у меня есть свой настрой… Но публика иногда своей любовью показывает, что все хорошо, и ты можешь дальше творить, петь, — высказалась Гвердцители.

Ранее сообщалось, что Гвердцители дает концерты в США, на которых, судя по видео в Сети, поет на украинском и грузинском языках. При этом отмечается, что певица с 2022 года не выступает в России.

