«Не доставляет счастья»: блогер Лерчек в слезах озвучила причины развода Валерия Чекалина заявила, что расстается с мужем с чувством благодарности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, в котором, рыдая, рассказала о том, что «выходит из отношений» со своим супругом Артемом Чеканным, несмотря на троих детей, младшему из которых всего два года. Чекалина отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Блогер подчеркнула, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.

Не теряйте веру в настоящую любовь! Это очень сложно. Я благодарна за все это время, за наших прекрасных детей. Я старалась сделать все возможное: и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка... Но даже когда ты делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье. Я выхожу из отношений с чувством благодарности, любви и уважения, — сообщила плачущая Чекалина.

Ранее психолог Руслан Масгутов предположил, что Чекалина и ее муж Артем провели слишком много времени в замкнутом пространстве во время домашнего ареста, поэтому решили развестись. По его словам, после самоизоляции в стране было много разводов.

15 марта 2024 года Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период. Чекалина призналась, что семья пережила самый тяжелый год в жизни, когда ей грозила тюрьма, не было работы и денег.