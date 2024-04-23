Алсу впервые прокомментировала слухи о разводе Алсу о разводе: всю правду вы узнаете только от меня

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Алсу

Певица Алсу, комментируя слухи о своем разводе с Яном Абрамовым, призвала не реагировать на неподтвержденные сообщения в соцсетях и подчеркнула, что единственную правду поклонники могут узнать только от нее. В ходе интервью Наталье Подольской на YouTube-канале «Ваша Наташа» артистка заявила, что все эти разговоры не имеют отношения к правде.

Я всегда говорю, что если будет какая-то новость, что-то изменится, что-то произойдет, то единственную правду люди узнают только от меня. Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги где-то что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде, — пояснила она.

Заслуженная артистка РФ также отметила, что ее супруг переживает относительно будущих избранников дочерей, но она всегда настаивает, что в этом деле главное — любовь. При этом Алсу не исключила, что ее зять может быть представителем другой национальности, это не критический аспект, главное, чтобы он обладал правильными человеческими качествами.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек стала инициатором развода с Артемом Чекалиным, она подала на него в марте этого года. Позже она опубликовала в своих соцсетях видео, в котором в слезах рассказала, что «выходит из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. По словам блогера, она сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий.