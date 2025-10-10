«Он бунтарь». Концерта Канье Уэста в Москве не будет. Трамп ему запретил?

СМИ получили рассылку от лица некоего агентства, которое якобы подписало контракт с Канье Уэстом. В сообщении говорилось, что рэпер выступит в «Лужниках» 8 декабря. Также к письму была приложена копия контракта с рэпером. Чуть позже выяснилось, что Канье пока не собирается в Москву и договор ни с кем не заключал. Почему рэпер не приедет в РФ — в материале NEWS.ru

Почему Канье Уэст не выступает в Москве

В 2024-м Уэст уже посетил Москву. Канье прибыл на день рождения Гоши Рубчинского. Тогда он был деловым партнером рэпера и главным дизайнером бренда одежды Канье Yeezy. Уэст поселился в гостинице Four Seasons, не появился перед фанатами и не дал концерт. Он тайно побывал на празднике и прогулялся по городу. Уэст уехал через два дня.

Американские СМИ раскритиковали рэпера за визит в РФ. Канье отличается тем, что у него на все свое мнение. В частности, в своих постах он симпатизировал Гитлеру, писал, что рабство — «это выбор каждого», требовал освободить рэпера Пи Дидди, отметив президента США Дональда Трампа в соцсети. «Дональд Трамп, пожалуйста, освободи моего брата Паффа», — призвал рэпер, но запись потом была удалена. В июне 2025-го Уэст пытался помирить главу США и бизнесмена Илона Маска, обратившись к обоим в соцсети.

В одном из подкастов Уэст признавался, что требовал от своей тогдашней жены Ким Кардашьян, чтобы она сделала аборт, когда та была беременна их дочерью Норт. Канье объявлял себя следующим президентом Америки, раздевал свою девушку Бьянку Цензори перед публикой и внес дочь в список предателей.

Но каждый раз, когда его высказывания начинают обсуждать в СМИ или на ТВ в негативном контексте, Уэст пытается уйти от ответственности. Он сообщает то о биполярном расстройстве, то об аутизме. По словам рэпера, он прошел повторное обследование у врачей, которые заключили, что предыдущий диагноз был поставлен ошибочно.

Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press Бьянка Цензори Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press Бьянка Цензори Фото: BlackBelt/BACKGRID/legion-media.ru Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: ROL/X17online.com/legion-media.ru Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: Juliano/X17online.com/legion-media.ru Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: ROL/X17online.com/legion-media.ru Бьянка Цензори Фото: ROL/X17online.com/legion-media.ru Бьянка Цензори Фото: SPOT-LESE/BACKGRIDlegion-media.ru

Долгое время СМИ требовали от Канье определиться с позицией по российско-украинскому конфликту. Рэпер не делал откровенных заявлений о том, на чьей он стороне.

Кто подставил Канье Уэста с поездкой в РФ

Западные исполнители постепенно возобновили концерты в России, хотя после начала специальной военной операции они опасались давать шоу в нашей стране. Среди них певец Джейсон Деруло, который добирался до Москвы со всеми пересадками целых 30 часов. Рэпер Лил Памп приехал в Россию для записи песни «Кукареку» с певицей Марго Овсянниковой. Рэпер Tyga выступил на московской площадке «ЦСКА Арена». Недавно продюсер и певец Тимбалэнд дал концерт в РФ.

Недавнее сообщение от промоагентства о приезде Канье Уэста не удивило представителей СМИ. Многие опубликовали новость о концерте рэпера, который якобы будет 8 декабря, у себя в соцсетях и на сайтах.

Представители «Лужников» опровергли информацию о концерте 8 декабря, агентство оказалось ненастоящим, а контракт вообще вызывал много вопросов. Особенно сумма за концерт, которую должен был получить Канье. В договоре было указано $1,2 млн. Канье ранее лично признавался, что получает $8 млн.

Канье Уэст в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Продюсер Павел Рудченко рассказал NEWS.ru, что дезинформацию о концерте любого известного западного исполнителя могут запустить в двух случаях. В первом агентство хочет раскрутиться за счет резонансной истории и популярного артиста, привлечь внимание к себе и своим услугам.

«Во втором случае оно, возможно, действительно ведет переговоры со звездой и планирует его привезти. Подобная дезинформация становится своеобразным прогревом аудитории перед приездом артиста, чтобы потом были хорошие продажи билетов», — объяснил продюсер.

Американист Дмитрий Дробницкий увидел в приезде Канье Уэста в Россию политический подтекст: рэпер, по его словам, показал, что не боится истеблишмента в США.

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, да пошли вы. Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами. Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что „Демпартия США — это отстой“.

Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима. В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо „топит“ за Трампа и показывает фигу не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», — заявил Дробницкий.

Читайте также:

Потеснит Кадышеву? Шаврина вернулась на сцену и показала молодого мужа

Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав

«Будем продолжать линию, которая была в МХАТе»: Бояков о Театре на Ордынке