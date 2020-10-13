«Говорили — онкология»: появились новые данные о состоянии Бориса Моисеева

https://static.news.ru/photo/d4c0abee-0df3-11eb-ac86-fa163e074e61_660.jpg Борис Моисеев Фото: bmoiseevpro/instagram.com

Близкие к шоу-бизнесу люди считают, что у Бориса Моисеева онкологическое заболевание. Об этом заявил светский журналист Денис Сорокин.

Звезда 90-х и начала «нулевых» после перенесённого в 2010 году инсульта стал реже появляться на публике. А в 2015 году и вовсе прекратил концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

В интервью порталу «Собеседник.ru» Сорокин отметил , что перемены в худшую сторону в состоянии артиста стали очевидны, когда Моисеев продавал билеты на одной из звёздных акций в Театре песни Надежды Бабкиной.

Борис уже почти не говорил. А ещё на его щеке появилась родинка. Говорили, что это — онкология. После этого в свет он не выходил, — вспоминает Сорокин.

По мнению журналиста, если бы Борис Моисеев был в более или менее сносном состоянии, он бы обязательно вышел на сцену, поскольку не может жить без внимания поклонников.

Почему это происходит, наверное, все понимают... Его курируют врачи. Но близкому окружению сказали: улучшить его состояние невозможно. Можно только на какое-то время стабилизировать, — рассказал Сорокин.

Ранее NEWS.ru писал, что Моисеев отказался от финансовой помощи, которую предложила певица Алла Пугачёва.