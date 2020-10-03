Борис Моисеев отказался принять деньги от Аллы Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

66-летний артист Борис Моисеев, ранее перенёсший инсульт, отказался от финансовой помощи, которую предложила певица Алла Пугачёва.

На днях супруга Максима Галкина позвонила Моисееву и предложила свою помощь. По словам концертного директора, исполнитель отказался от денег.

Нет необходимости, — заявил Сергей Горох.

Он подчеркнул, что Моисеев живёт за счёт пенсии и авторских начислений. Звезде этих средств хватает, сообщает Teleprogramma.

Певец перенёс инсульт 20 декабря 2010 года. Одна часть тела у него была парализована, врачи даже были вынуждены ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ. В феврале 2011 года Моисеев был выписан из больницы. Артист так и не смог до конца восстановиться после недуга: у него затруднена речь, а также работают не все мышцы лица. Весной 2015 года Моисеев был вынужден прекратить гастрольную деятельность из-за ухудшения состояния.

Как писал NEWS.ru, юмористка Елена Воробей опровергла появившуюся информацию, что Борис Моисеев прикован к кровати.