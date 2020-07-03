«Начался беспредел»: Нетиевский рассказал о прошлом «Уральских пельменей»

https://static.news.ru/photo/6ef54110-bd14-11ea-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: netievskiy_official /instagram.com

Шоумен Сергей Нетиевский заявил, что вполне мог остаться в шоу «Уральские пельмени» в 2015 году. Однако принял решение покинуть коллектив, так как коллеги во главе с новым директором Евгением Орловым «повели себя неадекватно».

Точкой в отношениях стала невозможность договориться по условиям дальнейшего сотрудничества. При этом, напомнил актёр и продюсер, он до сих пор на 10% является соучредителем компании и совместно с остальными участниками владеет товарным знаком «Уральские пельмени».

О возвращении в проект когда-либо речь не идёт.

Когда я в 2015 году оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел, — цитирует Нетиевского Teleprogramma.pro.

Одной из главных причин происходящего он назвал обиду, которую Орлов затаил на него ещё в ту пору, когда был подчинённым. Летом 2015 года тот, по словам шоумена, заслуженно не получил бонусы и начал мстить: поссорил коллектив с продакшен-компанией, утверждая, что продюсеры слишком много получают и что он, используя связи с контрагентами, сможет меньше тратить на производство и больше на выплаты актёрам.

Однако на деле, заявил Нетиевский, с 2016 года Орлов начал «дербанить» архивы программ и «через сговор с третьими лицами» выводить деньги со счетов прежней продакшен-компании в новую.

Суд в 2017 году дал этому оценку. Это — факты. Всё остальное — субъективное, непонятно на чём основанное мнение Орлова. Можно, конечно, бесконечно разбрасываться статьями в СМИ, но скажу, что каждый живёт по совести. В остальном разберутся суды. Моя совесть чиста, — подчеркнул актёр.

По его словам, его нынешний оппонент в своё время скрыл документацию, после чего «был в одностороннем порядке уволен за нанесение ущерба компании по статье». Однако теперь Орлов, ставший директором в новой подготовленной компании, защищается от преследования, прикрываясь коллективом, уверен Нетиевский.

Свои финансовые притязания он описал просто: выплатить гонорары, положенные ему за повторы старых программ в сборниках. Ни на что иное, по его словам, актёр не претендует, так как «отпустил шоу» и начал новую жизнь.

Вместо этого, как ранее заявлял он, бывшие коллеги предпочитают вести с ним войну на его же деньги, оплачивая судебные издержки за счёт причитающихся экс-руководителю авторских и актёрских гонораров.

Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. В ту пору проект, основанный участниками одноимённой команды КВН, трансформировался в телевизионную программу и стал очень популярным в России.

После творческого разрыва у шоумена с бывшими коллегами идут постоянные судебные тяжбы, связанные с правами на интеллектуальную собственность и с борьбой за деньги. Участники «Уральских пельменей» заявляют, что Нетиевский в своё время пытался «присвоить лишнего», а нынешний директор шоу Евгений Орлов обвинил предшественника в присвоении около 250 млн рублей, которые тот якобы не разделил с другими артистами шоу.

Имеет финансовые претензии и сам шоумен. Ранее он сообщил, что в Арбитражном суде Москвы скоро начнутся разбирательства по двум искам о нарушении авторских прав — на 9 млн и 56 млн рублей. Отдельным иском Нетиевский попытается взыскать с Орлова 68 млн, которые тот, по его словам, вывел со счёта одной из его компаний.

В 2020 году коллектив через суд запретил Нетиевскому использовать бренд «Уральские пельмени».