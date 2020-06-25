Нетиевский намерен создать более успешный проект, чем «Уральские пельмени»

https://static.news.ru/photo/2bc8301c-b703-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

В будущем шоумен Сергей Нетиевский собирается реализовать шоу, которое не уступит или превзойдёт по популярности его любимое детище — «Уральские пельмени».

По словам Нетиевского, он всегда был трудоголиком и даже сейчас работает над проектами для телевидения и Интернета.

Станут ли они популярными, как «Пельмени»? Тут должно сойтись много звёзд и ресурсов. Пока ресурсы приходится тяжело вытаскивать из прошлого, но всему своё время — и разбрасывать, и собирать камни, — отметил шоумен в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Директором популярного шоу «Уральские пельмени» Нетиевский был с 2009 по 2015 год. Именно этот период стал «золотым» для передачи. Расстаться с «Пельменями» он решил из-за отсутствия профессионального роста и творческого развития.

Сейчас шоумен судится с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности. По мнению нового директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский украл огромную сумму денег, которая принадлежала всем учредителям. Сам создатель проекта настаивает на том, что он невиновен.

Как писал NEWS.ru, ранее директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Юлия Михалкова покинула шоу.