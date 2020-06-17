Директор «Уральских пельменей» назвал сумму, которую присвоил Нетиевский

https://static.news.ru/photo/60eedfba-b092-11ea-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов подсчитал сумму, которую, по его мнению, с 2009 по 2015 год присвоил себе бывший продюсер Сергей Нетиевский.

Как рассказал Орлов, по внутренним старинным общекомандным договоренностям он не разделил с партнерами порядка 250 млн рублей. Пока отсудить у Нетиевского удалось лишь восемь миллионов. В ближайшее время состоятся ещё судебные заседания, в частности, будут рассмотрены иски, касающиеся интеллектуальной собственности коллектива.

Кроме того, Орлов также намерен взыскать с бывшего продюсера и судебные издержки в размере трёх миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Нетиевского выпроводили из проекта пять лет назад, обвинив в том, что он присваивает себе деньги. Актёр уверял, что «лишнего» никогда не брал.

С этого момента непрерывно длится судебная тяжба коллектива шоу и бывшего директора. Состоявшийся 16 июня арбитражный суд запретил фирме Нетиевского «Фест Хенд Медиа» использовать логотип «Пельменей», но только в названии одного концерта — самого первого на канале СТС.

В свою очередь Натиевский также подал судебный иск с требованием взыскать 9,3 млн рублей с компании ООО «Уральские пельмени продакшн», сообщал NEWS.ru.