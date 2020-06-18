Нетиевский пригрозил исками «Уральским пельменям»

https://static.news.ru/photo/6c4d26bc-b18e-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Нетиевский/facebook.com

Бывший участник и директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский ответил на обвинения в присвоении денег и анонсировал многомиллионные иски против экс-партнёров.

По словам Нетиевского, нынешний директор шоу Евгений Орлов намеренно начал оговаривать предшественника в СМИ, чтобы подготовить общественное мнение перед новыми процессами.

Все нападения делаются, чтоб я отказался от своих законных требований к Орлову по возврату выведенных им активов и нарушении моих прав, — цитирует Нетиевского URA.RU.

Экс-директор уточнил, что в Арбитражном суде Москвы скоро начнутся разбирательства по двум искам о нарушении авторских прав — на 9 и 56 миллионов рублей. Отдельным иском Нетиевский попытается взыскать с Орлова 68 миллионов рублей, которые последний якобы вывел со счёта одной из компаний предшественника.

Как писал NEWS.ru, Орлов обвинил Нетиевского в присвоении около 250 миллионов рублей, которые тот якобы не разделил с другими артистами шоу. Участники «Уральских пельменей» выдворили Нетиевского из команды в 2015 году, объяснив решение желанием директора «присвоить лишнего».

В 2020 году коллектив через суд запретил Нетиевскому использовать бренд «Уральские пельмени».