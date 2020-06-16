«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского право на своё название

https://static.news.ru/photo/13184c80-b048-11ea-b38c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Уральские пельмени» выиграли очередной суд с бывшим коллегой и директором Сергеем Нетиевским. Ему запрещено теперь использовать товарный знак шоу.

Нетиевского выпроводили из проекта пять лет назад, обвинив в том, что он присваивает себе лишние деньги. Актёр уверял, что «лишних» денег никогда не брал, сообщает KP.RU.

С этого момента длятся непрерывные судебные заседания коллектива шоу и бывшего директора. Состоявшийся 16 июня арбитражный суд запретил фирме Нетиевского «Фест Хенд Медиа» использовать логотип «пельменей», но только в названии одного концерта — самого первого на канале СТС.

К тому же суд снизил исковые требования участников проекта до 300 тыс. рублей, что вполне устроило коллектив. Артисты планируют и дальше судиться с Нетиевским и требовать от него прибранных к рукам «лишних» сумм. Тот настаивает, что первый концерт «пельменей», из-за которого, собственно, и произошёл весь сыр-бор, организован за его счёт, поэтому все деньги по праву принадлежат ему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал очередной судебный иск — уже третий за месяц — с требованием взыскать 9,3 млн рублей с компании ООО «Уральские пельмени продакшн».