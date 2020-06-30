Нетиевский рассказал о «войне» из-за «Уральских пельменей»

https://static.news.ru/photo/c23dd656-bb53-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: Сергей Нетиевский/facebook.com

Бывший директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский заявил о нападках со стороны нового руководителя коллектива Евгения Орлова. По его словам, гендиректор перешёл к «рейдерской тактике» решения споров.

Все сложные схемы наши юристы распутали, и он был уволен за нанесение ущерба. Теперь он нападает на меня, чтобы я отказался от своих требований. Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дёргался, — пояснил Нетиевский в интервью StarHit.

Он отметил, что только от монетизации бренда «Пельмени» ежегодно получают сотни миллионов рублей. Однако участники коллектива не всегда понимают, какие документы Орлов заставляет их подписывать ради своих схем.

Шоумен рассказал, что давно пытается решить вопрос с бывшими коллегами мирно, но гендиректор коллектива хочет продолжать «войну». «Пельмени» не теряют деньги из-за судов, уверял Нетиевского Орлов.

Он сказал, что коллектив не тратит ни копейки денег на войну, поскольку всё покрывает моя доля авторских и актёрских гонораров, которая мне не выплачивается. Дословно: «Мы воюем с тобой на твои же деньги. У нас нет расходов», — пояснил бывший директор коллектива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Нетиевский собирается в будущем реализовать шоу, которое не уступит или превзойдёт по популярности его любимое детище — «Уральские пельмени». По словам шоумена, он всегда был трудоголиком и даже сейчас работает над проектами для телевидения и Интернета. Директором шоу Нетиевский был с 2009 по 2015 год. Сейчас он судится с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности.