Малышева и Рубальская признались, что переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2f1fdd36-9c69-11eb-8155-96000091f725_660.jpg Лариса Рубальская Фото: Евгения Смолянская

75-летняя поэтесса Лариса Рубальская и 60-летняя телеведущая и врач Елена Малышева перенесли коронавирусную инфекцию. Они признались в этом в ходе одной из программ Малышевой на телевидении.

Рубальская рассказала, что всё время находилась на самоизоляции и подхватила вирус, когда официально разрешили концерты. Поэтесса чувствовала слабость, у неё также пропало обоняние, но в целом заболевание прошло довольно легко.

Температуры, одышки не было. Мне хотелось спать, есть, забегать ещё в туалетную комнату очень часто, — сообщила Рубальская.

Сейчас она вернулась к привычной жизни, но продолжает следить за своим здоровьем и контролирует число антител в организме.

Малышева перенесла коронавирус бессимптомно.

Просто положительный анализ, всё очень легко прошло. Есть антитела, — отметила телеведущая.

Ранее вдова Николая Караченцова 72-летняя Людмила Поргина рассказала, что перенесла коронавирус, находясь на даче в Подмосковье. Туда невестка привозила все необходимые лекарства. У артистки отмечался упадок сил и была высокая температура, но обошлось без тяжких последствий. Как только состояние Поргиной улучшилось, она отправилась в Турцию для восстановления здоровья.

Как писал NEWS.ru, артист Дмитрий Певцов призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что прививку нужно воспринимать как обычно лекарство — легко и без боязни. Актёр заметил, что не сомневается в эффективности и безопасности российской вакцины, а препарат «Спутник V» отлично зарекомендовал себя не только в России, но и по всему миру.