Певцов эмоционально призвал россиян вакцинироваться от COVID

https://static.news.ru/photo/aea7528c-91f1-11eb-af07-96000091f725_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов эмоционально призвал россиян прививаться от коронавирусной инфекции. Знаменитость отметила, что вакцинация необходима и воспринимать прививку нужно как обычное лекарство — легко и без боязни.

Артист заметил, что он не сомневается в эффективности и безопасности российской вакцины. Он подчеркнул, что российский «Спутник V» отлично зарекомендовал себя не только в нашей стране, но и по всему миру. Певцов также напомнил, что прививку получил в том числе и президент РФ Владимир Путин, из-за чего артист не понимает, почему у людей вообще возникает вопрос «а стоит ли вакцинироваться?». Его слова приводит Пятый канал.

Я к вакцинации отношусь очень просто, так же, как нормальный человек, который заболеет какой-либо болезнью, и знает, что есть лекарство от него, должен к этому лекарству относиться. Если ты знаешь, что оно помогает, надо его принимать, — сказал Певцов.

Он заметил, что зачастую люди читают в Интернете непроверенные сведения, которые говорят, что вакцина в лучшем случае окажется бесполезной, а в худшем — может нанести вред организму. Актёр заметил, что верить стоит только достоверной информации, а не тому, что пишут в Сети несведущие пользователи.

Мы первые изобрели вакцину! Наши врачи, в конце концов, как и космонавты, оказались первыми. И я прошу, дайте нашим врачам, которые изобрели вакцину, госпремию, они это заслужили, а может быть, даже по две каждому! — призвал знаменитость.

Он также уточнил, что и сам был заражён коронавирусом и никому бы не пожелал пройти через это же. Певцов добавил, что болезнь протекала у него в лёгкой форме. Тем не менее если есть возможность избежать заражения, то ей надо пользоваться.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.