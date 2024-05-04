Конфликт с экс-супругой, теракт в «Крокусе», Пугачева: как живет Салтыков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Виктор Салтыков в интервью NEWS.ru рассказал, что бывшая жена Ирина Салтыкова предсказывала ему смерть от алкоголизма. Что экс-супруги говорили друг о друге, что Салтыков думает о теракте в «Крокусе» и Пугачевой?

Что Салтыков сказал о бывшей жене

По словам музыканта, несмотря на «предсказания» экс-супруги, сейчас он счастливо женат и растит еще двух детей.

«Мне предсказывали, что я умру под забором. Первая моя супруга, она мне очень сильно предсказывала, что я сопьюсь, буду алкоголиком. И вообще все это кончится так: плохо и неприятно. Но тем не менее», — сказал Салтыков.

Исполнитель рассказал, что его вторую жену тоже зовут Ирина, с которой он состоит в браке 30 лет. Салтыков назвал нынешнюю супругу замечательным человеком. При этом, как он признался, первые отношения были для него адом.

«Для меня женщина — это все-таки женщина. У Иры это понятие „женщина“ немного другое. Я не люблю грубых женщин. Я не люблю хамок. Хорошая матершинница [Ирина Салтыкова]. <...> Женщина все-таки должна быть женщиной», — поделился Салтыков.

Певец подчеркнул, что бывшая супруга в его глазах вела себя неприятно. Салтыков также утверждает, что ее сложно переубедить в чем-то.

«Если человек злой, как его можно сделать добрым? Это нереально. Я не люблю жить со злыми людьми», — сказал он.

Виктор и Ирина состояли в браке на протяжении восьми лет. Они развелись в 1995 году. Позже звезда «Брата-2» призналась, что бывший супруг злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.

«Почему мы развелись? Потому что он пил и дрался», — говорила Салтыкова в интервью Алене Жигаловой.

Также артистка заявляла, что экс-муж изменял ей с другими женщинами.

«Он неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Конечно, я знала, что муж у меня является очень популярным артистом, и это льстило. Однако я была наивной девчонкой и не ожидала, что строить отношения окажется так сложно», — рассказывала она в шоу «Секрет на миллион».

Как певец отреагировал на теракт в «Крокусе»

Виктор Салтыков назвал чудовищным теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. В эксклюзивном интервью NEWS.ru артист заявил, что действия террористов не укладываются у него в голове. По словам Салтыкова, он не может понять, как человек способен стрелять по беззащитным детям и женщинам. Певец признался, что в своей жизни даже муху не обидит, и именно такое отношение к окружающим, по его мнению, должно быть у каждого.

«Это просто ублюдство, это чудовищная вещь. Идти, стрелять по беззащитным детям, женщинам. Ладно, я еще могу смириться с мужской смертью, но я в любом случае не могу смириться с беззащитностью. Как можно взять и пойти вот это делать? У меня не укладывается в голове, я не понимаю, как это. Иногда таракана задавить жалко, я думаю о его судьбе. Я такой человек, я даже муху обидеть не могу. Вот это должно быть в человеке. А сегодня у нас ненависть. Как можно было так безжалостно делать? Я просто две ночи не спал», — сказал Салтыков.

Террористы напали на «Крокус» 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям уже в концертном зале. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.

Что Салтыков говорил о Пугачевой

В апреле Салтыков назвал артистку Аллу Пугачеву патриоткой, которая «попала под это все», и объяснил, что он не сторонник, чтобы «ее кто-то гнобил». Исполнитель также поддержал оскорбительные слова Примадонны в адрес коллеги Стаса Михайлова.

«Когда Алла Борисовна сказала про Стаса Михайлова словцом своим любимым — ну и хорошо сказала. Может быть, так оно и есть. <...> Когда люди играют в эту игру — и вашим, и нашим — тоже нехорошо», — заявил Салтыков в интервью телеканалу RTVI.

Певец считает, что нельзя «относиться неправильно» к тем артистам, которые уехали из России, подчеркнув, что «мы все люди одной страны».

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