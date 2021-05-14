«Я верующая, а это грех»: Салтыкова откровенно рассказала об абортах

https://static.news.ru/photo/1734a35a-b500-11eb-819a-96000091f725_660.jpg Ирина Салтыкова Фото: irinasaltykova_official/instagram.com

Российская певица Ирина Салтыкова рассказала в передаче «Судьба человека» о том, как дважды делала аборты в браке с супругом Виктором Салтыковым. По её словам, он «не то чтобы заставил её, но пусть будет обоюдно».

Однако на прерывание беременности он её отправил одну в «какой-то украинский город», где работал знакомый врач пары.

У меня уже в поезде поднялась температура, мне было очень плохо. Я чувствовала себя жутко беззащитной и несчастной, — рассказала об одном из эпизодов Салтыкова.

На вопрос, жалеет ли певица о том, что пошла на поводу у супруга, она ответила положительно. В первую очередь потому, что она верующая и считает «это большим грехом».

Надеюсь, я отмолила этот грех. И, конечно, с возрастом я понимаю, что один ребёнок — это маловато. Нужно минимум два, лучше три, — подвела итог артистка.

В целом длительный брак со своим супругом она назвала «настоящим адом», потому что счастливы они были всего два года, а потом он часто выпивал и избивал Ирину.

Ранее экс-супруга и мать старшей дочери певца Виктора Салтыкова прокомментировала его заявление о том, что стало причиной отсутствия общения между ним и 33-летней Алисой.