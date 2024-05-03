«Умру под забором»: Салтыков рассказал, что ему «предсказывала» экс-супруга Виктор Салтыков признался, что экс-жена предсказывала ему смерть от алкоголизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Виктор Салтыков

Певец Виктор Салтыков рассказал NEWS.ru, что бывшая жена Ирина Салтыкова предсказывала ему смерть от алкоголизма. Однако, по его словам, несмотря на слова экс-супруги, сейчас он счастливо женат и растит еще двух детей.

Мне предсказывали, что я умру под забором. Первая моя супруга, она мне очень сильно предсказывала, что я сопьюсь, буду алкоголиком. И вообще все это кончится так: плохо и неприятно. Но тем не менее, — сказал Салтыков.

Исполнитель рассказал, что его вторую жену тоже зовут Ирина, с которой он состоит в браке 30 лет. Салтыков назвал нынешнюю супругу замечательным человеком. При этом, как он признался, первые отношения были для него адом.

Для меня женщина — это все-таки женщина. У Иры это понятие «женщина» немного другое. Я не люблю грубых женщин. Я не люблю хамок. Хорошая матершинница [Ирина Салтыкова]. <...> Женщина все-таки должна быть женщиной, — поделился Салтыков.

Певец подчеркнул, что бывшая супруга в его глазах вела себя неприятно. Салтыков также утверждает, что ее сложно переубедить в чем-то.

Если человек злой, как его можно сделать добрым? Это нереально. Я не люблю жить со злыми людьми, — сказал он.

Ранее Виктор Салтыков признался, что считает творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова) псевдопатриотизмом. По словам исполнителя, лозунги и жесты артиста «не доходят» до него и он не совсем верит образу артиста, хотя считает его хорошим исполнителем.